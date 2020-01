Zell im Wiesental Die Mitglieder„wachrütteln“

Heute betreut der Verein im Zeller Bergland knapp 130 Kilometer Wanderwege, welche in den Jahren 2001 bis 2003 total überarbeitet, neu geplant, beschildert und markiert wurde. Mit jährlichen Enthurstungsmaßnahmen, Mäharbeiten und dem Anbringen fehlender Schilder und Wegweiser sind die Wegewarte das ganze Jahr über im Einsatz. Ein guter Zustand des vor 35 Jahren angelegten Alemannenwegs, der Schutzhütten, Brunnen und Bänke sind dem Verein ein besonderes Anliegen.

Auch die Heimatpflege stand in den vergangenen Jahren im Vordergrund der Vereinsarbeit. So wurde das stark beschädigte Steinerne Kreuz renoviert und in der Nähe der alten Stelle beim Sportplatz wieder aufgestellt. Zwei historische Laderampen bei der Nesselgrabenhütte und Rotsruhe wurden hergerichtet und mit Tafeln, die auf deren Bedeutung hinweisen, versehen.

„Um all dies zu erhalten, brauchen wir in Zukunft einen starken Schwarzwaldverein. Angesichts der vielfältigen Aufgaben braucht niemand Angst vor der Übernahme eines Amts zu haben. Der Verein hat ein sehr gutes Miteinander. Der Appell an alle Mitglieder, sowie Nichtmitglieder und Bürger der Stadt Zell: Seien Sie bereit, eine Aufgabe zu übernehmen, denn es darf nicht sein, dass ein Traditionsverein, der sich vielfältig für Natur und Heimatpflege einsetzt, seine Arbeit einstellen muss“, schreibt der Vorstand.