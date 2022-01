Zell im Wiesental Die Situation ist für alle belastend

„Insgesamt ist die Situation doch belastend für alle“, resümiert der Schulleiter. Das fast permanente Maskentragen bedeute eine zusätzliche Anstrengung für Kinder und Erwachsene, und für Familien, die mit Infektionen oder Quarantäne konfrontiert sind, entwickle sich bisweilen „Stress pur“. Belastend sei auch, „nicht zu wissen, was morgen sein wird“.

Zum Glück hätten alle am Schulbetrieb Beteiligten in den Sommermonaten bis November Kraft und Energie tanken können, um mit der jetzt „heftigen Zeit“ einigermaßen umgehen zu können. Dass aber schulische Veranstaltungen wie etwa der Schneesporttag erneut Corona zum Opfer gefallen sind, mache vielen Schülern doch zu schaffen. „Wir hoffen alle, dass vielleicht ab Ostern wieder ein normales Schulleben möglich ist“, sagt Jörg Rudolf.

Norbert Asal, Rektor der Zeller Montfort-Realschule (Morz), berichtet, dass sich derzeit alle Klassen im Präsenzunterricht befinden. Ein lokales Ausbruchsgeschehen, wie die korrekte Ausdrucksweise nach der Corona-Verordnung für Schulen lautet, habe man bisher nicht zu verzeichnen. Wenig verwunderlich allerdings, dass es aktuell auch an der Morz einige Coronafälle gibt. Nachdem es in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien noch relativ ruhig war, haben die Fälle im Verlauf der zweiten und dritten Woche merklich zugenommen. Gleichzeitig sind einige Schüler in Quarantäne, die sich zum Teil auch in Kontaktquarantäne durch eine Infektion im familiären Umfeld befinden. Aktuell gebe es zwar kranke Lehrkräfte, aber bisher keine Quarantänefälle im Kollegium, lässt Asal wissen.

Zur Beurteilung und Abklärung der Lage sei man in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Lörrach, von dem man sich gut unterstützt fühlt, so der Rektor. Gleiches gelte für die Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Mit Tests und Masken sieht sich die Realschule gut versorgt.

Die Anforderungen in Corona-Zeiten wie regelmäßige Testungen in den Klassen, Maskentragen oder kontaktfreier Sportunterricht sei den Schülern und auch den Lehrkräften mittlerweile sehr vertraut. Dennoch sei die Situation durchaus sehr belastend für alle Beteiligten. „Bei Familien, die aufgrund einer Infektion in Quarantäne sind, liegen die Nerven nachvollziehbar blank“, so Norbert Asal.

Pragmatischer Umgang mit der Krise

Für die Lehrkräfte bringe die Situation Mehrarbeit mit sich, da die Unterrichtsinhalte für die Quarantäneschüler, die Anspruch auf Fernunterricht haben, online gestellt werden müssen. Eine gute Lernbegleitung dieser Kinder sei der Anspruch der Montfort-Realschule.

Für Asal ist es in dieser angespannten Pandemiesituation unerlässlich, dass der zwischenmenschliche Umgang mit Schülern, Eltern, Kollegen und Behörden trotz allen Stresses nicht über Bord geworfen wird. „Wir versuchen, einen pragmatischen Umgang mit der Krise zu pflegen in einem möglichst guten Miteinander mit allen Beteiligten“, betont der Rektor. Denn: „Die Gräben in unserer Gesellschaft sind schon tief genug.“