Zell im Wiesental Die Stadt noch lebenswerter machen

Jugendliche sollen Paten werden können

Erstmals wurde im Frühjahr eine Müllsammelaktion in der Kernstadt durchgeführt, an der sich mehr als 60 Bürger und Vereinsmitglieder beteiligten. Solche Aktionen, so Michael Gehri, sollen jetzt zweimal jährlich stattfinden.

Intensiviert wurde der Kontakt zu den Schulen und den Jugendabteilungen der Vereine. Ziel des Bürgervereins ist es, Jugendgruppen oder Schulklassen dafür zu gewinnen, Patenschaften für bestimmte öffentliche Bereiche zu übernehmen und dort für Sauberkeit zu sorgen.

Neben der Weihnachtsbaumaktion am Hans-Fräulin-Platz, bei der alle geförderten Vereine und Institutionen einen Baum individuell schmückten, hat der Bürgerverein mit der Unterstützung der RG Hausen-Zell und Wolfgang Kiefer auch wieder einen Christbaum an der Kalvarienbergkapelle aufgestellt. Neu gestaltet wurde der Embruner Platz, der Fasnachtsbrunnen wurde wieder in Gang gesetzt und das Faller-Denkmal am Bahnhof restauriert.

Stadtpark wird weiter aufgewertet

Eine weitere Aufwertung wird der Stadtpark in naher Zukunft erfahren: Der dortige Kinderspielplatz wird komplett erneuert. Die neuen Spiel- und Klettergeräte sind bereits bestellt und werden noch in diesem Jahr aufgebaut. Fertig sind auch die künstlerischen Entwürfe für die Neugestaltung der Betonwände am Rathausplatz und an der B 317 am Ellenbogenweg. Diese werden demnächst dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt.

So zeigte sich Bürgermeister Peter Palme bei der Mitgliederversammlung des Bürgervereins auch „wunschlos glücklich“ und bedankte sich bei den Verantwortlichen, die „nicht nur Ideengeber sind, sondern die Ideen auch umsetzen.“

Ehrung für Kassierer Andreas Müller

Einer der Macher im Bürgerverein konnte von Michael Gehri besonders geehrt werden. Andreas Müller ist seit 20 Jahren Kassierer des Vereins und sorgt mit dafür, dass jährlich mit ansehnlichen Summen Zeller Projekte gefördert werden können. Wobei, so Michael Gehri, die Bezeichnung „Kassierer“ völlig unzureichend ist.

Erfreulicherweise konnte in der Mitgliederversammlung berichtet werden, dass nach über zweijähriger Corona-Zwangspause der Bürgerverein im Juni die Begegnungsstätte im Bürgerheim wieder eröffnen konnte. Der Andrang zur Eröffnung war sehr groß, was, so Michael Gehri, zeige, was für eine wichtige Funktion dieser Ort vor allem für die älteren Mitmenschen habe. Die Begegnungsstätte hat montags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die Begegnungsstätte arbeitet mit ehrenamtlichen Helfern, wobei deren Leiterin Brigitte Rümmele noch gerne weitere Helfer in ihr Team aufnimmt.

Bürgerverein Zell

Vorsitzender: Michael Gehri Kontakt: E-Mail an kontakt@bv-zell.de

Internet: www.bv-zell.de