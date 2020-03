Zell im Wiesental „Die Stimmung ist sehr gedrückt“

Bereits reagiert auf die neue Situation hat Maria Steiger von „Wolle und Wäsche“. Sie bietet ihren Kunden das Einkaufen per Bestellung an und informiert auf ihrer Homepage darüber.

Ob die Vorgaben der Landesverordnung eingehalten werden, hat Matthias Uihlein von der Stadtverwaltung in diesen Tagen kontrolliert. Dies war bis auf eine Ausnahme der Fall. Er habe den Geschäftsinhaber, der die Verordnung anders interpretiert hatte, höflich aufgefordert, seinen Laden zu schließen, was denn auch prompt erfolgt sei, berichtet der Leiter des Ordnungsamts.

Kontrollieren muss der Verwaltungsangestellte auch, ob die Gaststätten und Cafés den verhängten Auflagen nachkommen, insbesondere derjenigen, den Betrieb um 18 Uhr zu schließen. Auch in diesem Bereich hätten sich alle Geschäftsinhaber „verantwortungsvoll verhalten“, so Matthias Uihlein. Die eine oder andere Gaststätte bietet in diesen Tagen nach 18 Uhr einen Lieferdienst an.

Für Unverständnis hatte in Zell bei einigen Bürgern gesorgt, dass die Eisdiele am Bahnhof ihren Betrieb einstellen musste, während die benachbarte Bäckerei weiter nicht nur Backwaren verkauft, sondern auch im Freien Sitzgruppen für Gäste aufgestellt hat. „Bäckereien dienen der Grundversorgung“, sagt Uihlein dazu, „dagegen sind Eisdielen in der Verordnung explizit als zu schließende Betriebe genannt.“ Die Stadt habe hier keinerlei Interpretationsspielraum.