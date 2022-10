Zell im Wiesental Die Übernachtungszahlen sind stark gesunken

In Häg-Ehrsberg sank laut Kiefer die Anzahl der Übernachtungen um 237 im Vergleich zum Vorjahr. Das habe nicht nur am Lockdown zwischen Januar und Mai gelegen, sondern auch am Wegfall des Ferienhauses Happach, das nun von einer Privatperson bewohnt wird.

In Zell gibt es 27 Ferienwohnungen, das Hotel Löwen, den Berggasthof Schlüssel, ein Gästehaus und eine Pension, eine Trekkingunterkunft, wo man in einer Scheune oder in Baumzelten übernachten kann, sowie zwei Wohnmobilstellplätze am Textilmuseum. Im Gegensatz zu den Übernachtungszahlen ist die durchschnittliche Zeit, die Gäste in Zell verweilen, mit 4,2 Tagen größer als jene im Landkreis Lörrach mit 2,7 Tagen.