Zell im Wiesental Digitale Technik für Grundschüler

Die Verwaltung schlug stattdessen vor, die Digitalausstattung für die Klassen 3 und 4 anzustreben und in diesem Zug auch 24 Endgeräte anzuschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich dann auf 73 500 Euro, wobei die Stadt mit Fördermitteln in Höhe von 61 000 Euro rechnet. Der Gemeinderat segnete die Digi-Pakt-Umsetzung für die Gerhard-Jung-Schule bei einer Gegenstimme (Paul Hailperin/Grüne) ab.

Für Widerspruch aus dem Gremium sorgte allerdings die Tatsache, dass die Grundschul-Außenstellen in Atzenbach und Gresgen in dem Paket nicht berücksichtigt wurden. Dort soll jeweils noch die bestehende Technik genutzt werden. Claudia Dolzer (SPD) befand, diese „Benachteiligung“ gehe gar nicht. Ihr Fraktionskollege Marco Waßmer bekundete, er sei „erbost“ darüber, dass die kleinen Schulen zunächst außen vor bleiben.

An einer Erklärung versuchte sich nach einer Sitzungsöffnung Kristina Musolt, die Konrektorin der Gerhard-Jung-Schule, die gleichzeitig für die beiden Außenstellen in Atzenbach und Gresgen zuständig ist. In Gresgen gebe es einen eigenen Computerraum, der privat betreut werde, verwies Musolt auf die dortige Sondersituation. Und in Atzenbach gebe es derzeit dringlichere Probleme; es sei „fragwürdig“, wenn in der Schule Flachbildschirme hängen würden und gleichzeitig die Toiletten in keinem guten Zustand seien, sagte die Konrektorin.

Dies wollten die Räte allerdings so nicht stehen lassen und pochten darauf, dass eine Absichtserklärung in den Beschluss aufgenommen wird, nach der die Außenstellen ebenfalls zeitnah mit moderner Digitaltechnik auszustatten sind.