Zell im Wiesental „Dollenseppler“ und „Regina“

Von Paul Berger

Zell-Adelsberg. Gleichzeitig erinnert Bartsch an frühere Zeiten, in denen das Dorf sowie etliche Straßen und Wege von zahlreichen Obstbäumen gesäumt waren. Gerade in Zeiten des Klimawandels und des Insektensterbens sollte der Erhalt und damit die Pflege der Natur wieder einen vorderen Platz im Bewusstsein der Menschen einnehmen, meint die Ortsvorsteherin. Mit der in dieser Woche gestarteten Baumpflanzaktion will man in der Zeller Berggemeinde daher ein beispielgebendes Signal setzen.