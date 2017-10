Zell im Wiesental Dorfmeister wurden ermittelt

Zell-Mambach (ue). Zwei Tage lang herrschte am vergangenen Wochenende emsiges Ping-Pong-Treiben im Germanen-Dorf Mambach. Zu den spannenden Wettkämpfen an der grünen Platte, die inzwischen zum 17. Mal in Mambach ausgetragen wurden, hatte in diesem Jahr wiederum die Germanen-Gruppe unter ihrem Fürsten Bruno Ruf eingeladen.

Am Start waren 41 Spielerinnen und Spieler. Geleitet und organisiert wurden die Spiele, die im Bürgersaal ausgetragenen wurden, von Wettkampfleiter Martin Dietsche. Zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen bei den Herren stand als frisch gebackener Tischtennis-Dorfmeister Niclas Strohmeier, der den Pokal von Martin Dietsche und Germanen-Fürscht Bruno Ruf in Empfang nahm.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Spieler Florian Ruf und Manuel Strittmatter.

Ebenfalls als neue Favoritin erkämpfte sich bei den Damen Daniela Rümmele den ersten Platz vor ihren Konkurrentinnen Birgit Weber und Sarah Pflug, die die Plätze zwei und drei belegten. Siegerin im Finale der Mädchen wurde Franziska Walz vor Luisa Wiezel.

In der Gruppe der Jungs holte sich Marlon Strohmeier den Pokal, gefolgt von Bastian Hohler und Lukas Grass. Sowohl Ex-Germanen-Fürscht Norbert Grass als auch der frisch gekürte Dorfmeister Niclas Strohmeier riefen dazu auf, dieses sportliche Ereignis in Mambach auch in Zukunft zu erhalten.