Zell im Wiesental „Eifach mache“ ist kein Lippenbekenntnis

Wie „aktiv“ Zell ist, stellte der Vorsitzende des Bürgervereins, Michael Gehri, am Mittwoch im Rahmen der Gemeinderatssitzung vor. Und schnell wurde klar: Dieses „eifach mache“ ist kein Lippenbekenntnis. Die Mitglieder des Arbeitskreises, der in einer sauberen Stadt unter anderem für „frische Luft“ sorgen will, hat schon gleich nach dem Start 2021 eine ganze Palette voller Projekte auf den Weg gebracht. Beleuchtungen an den Kirchen, im Stadtpark und am Bahnhof wurden installiert, Leuchtkästen am Sparkassenplatz, Himmelsliegen, Abfallbehälter, Bänkle und Blumenkübel sind montiert. Sitzgruppen und Sonnensegel werden im kommenden Frühjahr, die Beleuchtung des Fasnachtsbrunnens demnächst folgen. In der Umsetzungsphase sei das Projekt „Corporate Design“, das den Wiedererkennungswert der Stadt bei Bürgern und Touristen steigern soll. Rund 32 000 von den für vier Jahre in Aussicht gestellten 100 000 Euro hat der Bürgerverein investiert. „Wir sind mit unseren Maßnahmen im Tourismusstrukturprogramm, das vom Land mit 91 200 Euro gefördert wird, voll im Plan“, versicherte Michael Gehri.

Ganz neu ist das Projekt „Kippenfrei“, für das etwa 5000 Euro veranschlagt sind. Manfred Schmittel erklärte, um was es dabei geht. „Wir wollen die schadstoffhaltigen Kippen gänzlich aus der Natur verbannen“, sagte er und rechnete vor: „Von den 202 Millionen Zigaretten, die in Deutschland pro Tag geraucht werden, landen 14 800 pro Tag oder 5,4 Millionen pro Jahr auf Zells Straßen.“ Eine Menge, die ausreiche, um 129 Millionen Liter Grundwasser (oder 65 Füllungen des Zeller Freibads) zu verseuchen. Deshalb habe man – unterstützt von Gewerbebetrieben und der Gastronomie und einprägsam rot angepinselt – Kippen-Sammelbehälter und große Aschenbecher in der Stadt angebracht. In diese Behälter sollen dann auch die Taschenaschenbecher entleert werden, die derzeit an die (rauchende) Bevölkerung verteilt werden und die als Zwischenlager für die Kippen der Raucher gedacht sind.