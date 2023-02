Zell im Wiesental Ein einzigartiges Fest erlebt

Mambach. Das Jubiläumsfest vom 5. bis 7. August sei einzigartig gewesen, bilanzierte Ruf bei der Sitzung. Denn erst im April 2022 konnte aufgrund der Corona-Lage die finale Planung für das Fest in Angriff genommen werden.

Dieses Vorhaben in vier Monaten durchzuziehen, habe die Stärke und den Ehrgeiz des Vereines gezeigt. Die allgemeine Hitze im Sommer und das Feuerverbot seien am Schluss auch nervenzehrende Themen gewesen, wobei man sich mit der Freiwilligen Feuerwehr auf einen guten Kompromiss habe einigen können, erinnerte Ruf. Entsprechend zufrieden blickten er und die übrigen Vereinsmitglieder zurück auf ein „großartiges Fescht“, dass so viele Besucher wie zuvor in 2018 anlocken und begeistern konnte. Das nächste Germanen-Fest findet am 2. August 2024 statt.