„Aber eine moderne Ergänzung wollte ich schon“, verrät der neue Dirigent. Auf „Danzon No. 2“ und „Der dritte Mann“ in der Interpretation von Mashima dürfen sich die Besucher also auch freuen. Vielleicht wünscht das Publikum am Ende des Konzerts dann auch eine Zugabe? In Wien würde dann der Radetzky-Marsch gespielt. Die Antwort auf das Zusatzangebot in Zell bleiben aber sowohl Vorsitzender Philipp Kaiser als auch Dirigent Thomas Schmid schuldig. Sicher ist aber, dass die örtliche Gastronomie auch dabei sein wird.