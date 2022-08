Zell im Wiesental Ein roter Backstein als Erinnerung

Vier Stationen bieten zahlreiche Informationen

Der Weg will aber auch die Erinnerung an den selbstlosen Einsatz vieler Frauen, Männer und Kinder für den Bau der Kapelle am Leben halten sowie auf die beiden Persönlichkeiten hinweisen, die den Bau ermöglicht haben: Pfarrer Eugen Thoma (1906 – 1983) und der Kunstmaler Hans Franke (1892 – 1975) aus Freiburg.

In der Atzenbacher Pfarrkirche wurden die Besucher von Peter Kiefer, dem Vorsitzenden der Seniorenakademie, begrüßt. Bei der Pfarrkirche in Atzenbach ist auch der Startpunkt des Weges, denn in dieser Kirche erfolgte das Versprechen der Gemeinde, die Kapelle Maria Frieden zu erbauen. Thoma war dort von 1942 bis 1980 Pfarrer. Franke hat unter anderem die beiden Seitenbilder aus den Jahren 1942 und 1958 gestaltet.

Von der Kirche aus geht es Richtung Mambach, wo beim ehemaligen Campingplatz (Spielplatz) die zweite Station steht. Danach geht es weiter bis zum Ziegenstall und zur dritten Station. In Richtung Scheibenackerköpfle bei der Kapelle Maria Frieden findet sich die vierte Station.

Zeitzeugen sind bei der Einweihung dabei

Peter Kiefer begrüßte die Eheleute Inge, Tochter von Hans Franke, und Eugen Gerber aus Teningen und mit Herbert Hierholzer aus Rheinfelden einen Zeitzeugen des Kapellenbaus. Inge Gerber und Herbert Dietsche konnten sich noch an die Bauzeit erinnern und berichteten davon.

Die Eröffnungsfeier wurde von der Feuerwehrmusik Mambach umrahmt. Silke Holzhüter sang das von Hans Franke komponierte Lied „Über den Wolken auf Himmelsthron“. Das Segenswort sprach Pfarrer Martin Schlick. Die Kapelle, die auf den Wegweisern zu sehen ist, hat Uli Merkle entworfen. An jeder Tafel befindet sich ein QR-Code, über den eine historische Film- und Tondokumentation abgerufen werden kann. Auch bei der Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental gibt es Infos: info@seniorenakademie-hw.de oder www.seniorenakademie-hw.de.