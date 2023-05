Zell im Wiesental Ein seltener gemeinsamer Auftritt

Neben einem Arrangement von Bertrand Moren („Drachenzähmen leicht gemacht“) spielte das Orchester in einem Medley vier der bekanntesten Stücke des „King of Rock’n’Roll“, Elvis Presley, unter anderem „Can’t help falling in Love“, „Suspicious Mind“ und „Jailhouse Rock“. Hier durften die Saxophonistinnen Elke Rupprecht und Sandra Metzger, Andreas Kaiser (Posaune) und Thomas Kaiser (Trompete) ihr solistisches Können unter Beweis stellen.

Die Stadtmusik Schopfheim spielte ein sehr swingendes Programm. Mit „Encanto“ von Robert Smith blies sich die Stadtmusik warm. Es folgte eine italienische Lustspiel-Ouverture von Ted Huggens.

Der langsame Mittelteil mit dem italienischen Volkslied „Santa Lucia“ wird in diesem Stück eingerahmt von einem schnelleren ersten und dritten Teil. Ein zartes Sechzehntel-Duell lieferten sich in diesem Stück Lisa Kärcher (Alt-Saxophon) und Jörg Wendland (Trompete).

Als „gelungene Fusion auf soziokultureller Ebene“ bezeichnete Dirigent Joachim Wendland den Musikvortrag von „Granada“, einem der sieben Lieder der „Suite Espanola“ von Augustin Lara. Der Japaner Kazuhiro Morita hat das Stück des Mexikaners für Blasmusik arrangiert und laut Wendland um ein „paar musikalisch witzige Gimmicks“ erweitert. „Spiele düen mir’s uus Schopfe – also vo vorem Grendel“, so Wendland, „am Doppelkonzert in Zell – also hinterm Grendel.“

Schwungvolle Töne

Richtig schwungvoll wurde es dann bei „Jump, Jive an’ Swing“, einem Medley bekannter Swing-Hits wie „Flip, Flop and Fly“, „Rock This Town“ und „Jump, Jive and Wail“.

Große Begeisterung löste auch das bekannte „Sing, sing, sing“ aus, das Benny Goodman durch sein legendäres Live-Konzert im Januar 1938 in der Carnegie-Hall populär machte.

Als Solisten glänzten hier Maximilian Schaffrinna (Klarinette) und Jörg Wendland (Trompete). Und Werner Ühlin entzückte durch sein kraftvolles Drumspiel.

Mit einem Crossover aus einer Bauernpolka und einem Reggae, „Bavarian Crossover“ von Martin Scharnagl, verabschiedete sich die Stadtmusik Schopfe von den Zuhörern.

Lokalkolorit zum Schluss

Doch das Konzert war da noch nicht zu Ende. Am Ende fusionierten beide Orchester zu einem großen Klangkörper. Markus Götz dirigierte seinen Marsch „Adelhausener Impressionen“, ehe das Konzert mit dem „Badnerlied“, dirigiert von Joachim Wendland, seinen krönenden Abschluss fand.