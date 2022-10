Zell. Drei unbekannte Männer sollen am Samstag, 22. Oktober, gegen 19.40 Uhr, ein Wohngebäude in der Bahnhofstraße in Zell aufgesucht und sich in das Zimmer eines 44-jährigen Mannes begeben haben. Einer der Männer soll den Geschädigten mit einem Messer schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilt. Der Geschädigte sei zunächst auf die Straße geflüchtet und im weiteren Verlauf wieder zurück in sein Zimmer gekehrt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den drei Unbekannten geben könnten. Die Unbekannten sollen den Geschädigten auf der Straße unter lauten Rufen verfolgt haben. Einer der Täter soll eine helle Hautfarbe haben und auffallend groß sein, so die Polizei.