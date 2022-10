Zell im Wiesental Embruner Platz umgestaltet

Darüber hinaus haben der Werkhof und die Stadtgärtner Blumenrabatte angelegt, wo zuvor nur Kiesbette waren. So ist eine kleine und schmucke Ruheoase am „Füürige-Marcher-Brunnen“ am Eingang zur Constanze-Weber-Gasse entstanden.

Den Bezug zu Zells südfranzösischer Partnerstadt Embrun stellt jetzt nicht nur der Name des ehemaligen Zeller Marktplatzes her, sondern auch der in die Sitzbank gut lesbar eingelassene Text des „Marche de l’amitié“ („Freundschaftsmarsch“). Dieser Marsch wurde 1981 eigens vom damaligen Stadtmusikdirektor Hermann Egner für die Städtepartnerschaft zwischen Zell und Embrun komponiert, Heimatdichter Gerhard Jung schrieb den Text dazu.