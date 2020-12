Zell im Wiesental „Entbehrungen kosten Kraft und Geduld“

Die Ausbreitung von Corona begann bei uns in Zell erst nach der Fasnacht, so dass wir diese noch in vollen Zügen genießen konnten. Im Gegensatz zum kommenden Jahr musste keine Fasnachtsveranstaltung bei uns abgesagt werden.

Danach traf uns die erste Welle von Corona ziemlich massiv, so dass sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Keine größeren Feste durften im Sommer in Zell oder anderswo stattfinden.

Wenig beeinflusst durch Corona waren unsere städtischen Projekte, welche gut vorankamen, auch wenn wir immer wieder Sorge vor einem coronabedingten Baustopp hatten. Die Sanierung der MORZ konnte planmäßig fortgeführt werden. Wir liegen im Zeitplan und befinden uns momentan mitten im Bauabschnitt „Nordflügel“.

Der Umbau der Ende 2019 von uns erworbenen ehemaligen Sprachheilschule in der Gottfried-Fessmann-Straße konnte fristgerecht fertiggestellt werden, und die beiden Kindergartengruppen konnten im Frühjahr in das frisch restaurierte Gebäude einziehen. Unser Projekt „Stadtmarketing“ hat viele freiwillige Helfer gefunden. Unterstützung fanden wir besonders durch den Bürgerverein Zell, ohne dessen finanzielle Hilfe die jetzt kommenden größeren Schritte nicht möglich wären. Bereits heute umgesetzte Themen wie zusätzliche Weihnachtsbeleuchtung im Stadtpark und im Bahnhofsbereich, erneuerte beleuchtete Schaukästen auf dem Sparkassenplatz sowie die nächtliche Beleuchtung der evangelischen und der alt-katholischen Kirche können Sie bereits heute bestaunen. Ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle gilt dem Bürgerverein Zell.

Mit großem Zusammenhalt, Verständnis und Engagement der Bürger konnten wir die Coronakrise bisher meistern. Mit Projekten wie Malwettbewerb, Hilfe beim Einkaufsservice, Kinderferienprogramm, Fotowettbewerb, Organisation des Lieferservice „Zeller halte zämme“ hat sich die Stadtverwaltung viele Gedanken zur Bürgerhilfe und zur Bewältigung der Situation gemacht. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir das beliebte Zeller Freibad unter Einhaltung aller Regeln öffnen konnten. Dafür haben wir viel Geld investiert und die meisten Freibadbesucher waren glücklich und zufrieden mit der Lösung.

Im Sommer hatten wir eine Verschnaufpause und konnten uns alle nicht vorstellen, mit welcher Gewalt die zweite Coronawelle über uns erneut herein brechen wird. Leider mussten vor Weihnachten die Maßnahmen mehrfach drastisch verschärft werden. Und aktuell weiß ich auch nicht, wie Weihnachten dieses Jahr konkret aussehen wird.

Die Ansteckungen sind einfach nicht weniger geworden, und die Krankenhäuser sind überlastet. Es ist für alle eine große Herausforderung, doch nur mit harten Maßnahmen können wir die Pandemie wieder beherrschbar machen. Ich möchte die Schriftstellerin Herta Müller zitieren: „Wir gehorchen keiner staatlichen Willkür, wir gehorchen dem Leben. Das ist die Freiheit der Verantwortung für sich selbst und für andere.“ Und ich möchte allen danken, die diese Verantwortung tragen.

Ich denke trotz aller Krise, dass wir auch Grund zur Zuversicht haben sollten. Die für die nächsten Wochen angekündigten Impfstoffe dürfen uns hoffen lassen, uns gegen Corona zukünftig besser schützen zu können. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir wieder gemeinsam feiern können. Und sicher werden wir vieles dann auch mit anderen Augen sehen und dankbar sein für jedes Zusammentreffen, welches wieder möglich sein darf. Nicht „höher, schneller, weiter“ ist wichtig, sondern die kleinen Dinge, die uns dann wieder Normalität und Freude bringen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches, friedvolles und ganz besonders ein gesundes Weihnachtsfest, verbunden mit einem guten Übergang in das kommende Jahr mit viel Kraft, Geduld und Zuversicht. Ich danke Ihnen ganz besonders für die gute Zusammenarbeit und für Ihr Verständnis für die notwendigen unpopulären Maßnahmen im vergangenen Jahr, das uns allen sehr viel abverlangt hat. Lassen Sie uns voller Kraft, Geduld und Optimismus auch die zukünftigen Herausforderungen positiv angehen.“