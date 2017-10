Zell im Wiesental Entspannter Bummel über den Chilbi-Markt

Ein freundlicher und sonniger Herbsttag mit sehr angenehmen Temperaturen entfaltete sich gestern über der Schwanenstadt: Geradezu ideale Bedingungen sowohl für die Händler am traditionellen Chilbi-Markt als auch für die Besucher, die sich gestern einen entspannten Bummel über die Marktmeile nicht entgehen lassen wollten.

Während sich in der Schönauer Straße Stand an Stand reihte, drehte auf dem Sparkassenvorplatz ein Kinderkarussell seine Runden. Außer verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten boten einige Händler auch Textilien sowie Spielzeug und selbst gefertigte Handarbeiten zum Kauf an - Angebote, die von den Kunden gern wahrgenomen wurden. ue/Foto: Paul Berger