Zell im Wiesental „Es ist wahnsinniges Gefühl“

Von Paul Berger

Überglücklich kehrte Fabian Ackermann nach seinem zehntägigem Aufenthalt in Abu Dhabi in sein Heimatdorf Pfaffenberg zurück. Im Gepäck hatte er seine hart erkämpfte Medaille of Excellence, die sich der junge und erfolgreiche Schreiner aus der Zeller Berglandgemeinde als Teilnehmer an den Weltmeisterschaften seiner Zunft im Arabischen Emirat redlich verdient hat. Eine Auszeichnung, auf die Fabian Ackermann stolz sein darf.

Zell-Pfaffenberg. „Es ist schon ein wahnsinniges Gefühl für mich“, kommentierte er seinen großartigen Erfolg an dieser Weltmeisterschaft. Schließlich stand vor dem erreichten Ziel ein langer und nicht selten mühevoller Weg.

Unter insgesamt 26 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern weltweit schaffte Fabian Ackermann bei den World Skills 2017 in Abu Dhabi den beachtlichen elften Platz und holte damit die begehrte Medaille of Excellence.

Ähnlich wie bei den meisten Sportlern, die alles geben um eine Medaille zu ergattern, musste sich Fabian Ackermann im Vorfeld ganz schön ins Zeug legen.

Ackermann, der im Wiedener Betrieb Behringer & Behringer seine Schreinerlehre absolvierte, bestand im vergangenen Frühjahr seine Gesellenprüfung als Innungsbester mit einer glatten Eins. Für ihn war dies Ansporn, sich keineswegs auf den erreichten Lorbeeren auszuruhen, sondern vielmehr auf der begonnenen Erfolgsschiene fortzufahren.

Die Freude am Schreinerberuf wurde dem jungen Pfaffenberger quasi in die Wiege gelegt. Denn sein Vater Stefan Ackermann ist seit vielen Jahren ebenfalls als erfolgreicher Schreinermeister tätig. Die Liebe zu diesem Beruf hat er daher schon früh mitbekommen.

Um sich nach dem Abschluss seiner Lehre weiterzubilden, nahm Fabian Ackermann in Freiburg an mehreren Kammerwettbewerben teil. Auch hier konnte er sehr gute Ergebnisse verbuchen. Zu den weiteren Stationen auf der Erfolgsleiter zählten die Teilnahme an den baden-württembergischen Meisterschaften, bevor er im November 2016, ebenfalls in Stuttgart, den deutschen Meistertitel holte und sich damit die Fahrkarte für Weltmeisterschaften in Abu Dhabi sicherte.

Dass es nicht einfach sein wird, gegen Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt anzutreten, war Fabian Ackermann klar. Für den jungen Schreiner, der seit Frühjahr 2017 in einem mittelständischen Betrieb in der Schweiz arbeitet, bedeutete dies üben, üben und nochmals üben. Denn neben den präzisen handwerklichen Fähigkeiten ging es in Abu Dhabi vor allem um die genau bemessene Zeit, in der die vorgegebenen Prüfungsarbeiten an vier harten Wettkampftagen fertiggestellt sein mussten.

Daneben gönnte sich Fabian Ackermann, der in Begleitung seiner Eltern nach Abu Dhabi gereist war, als Ausgleich eine Wüstensafari mit Kamelritt. Eines der nächsten Ziele für den jungen Schreiner aus Pfaffenberg wird im kommenden Jahr der Besuch der Meisterschule sein.