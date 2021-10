Zell im Wiesental Ex-Nationalkicker kommen nach Zell

Im Rahmen des Jubiläumsspiels werden die drei Vereine einen von Sporthalle Lörrach gespendeten Fußball mit der Unterschrift von Ex-Nationaltrainer Jogi Löw versteigern. Die Einnahmen gehen an ein soziales Projekt in der Region zum Thema Integration. Versteigert werden auch Trikots mit Unterschriften aller Aktiven aus der Traditions-Elf. Hier gehen die Einnahmen ebenfalls an ein soziales Projekt, für das noch Bewerber gesucht werden. Auch Sponsoren werden noch gesucht, die ihre Logos sowohl auf dem Trikot der Vereinsauswahl als auch auf dem der Ex-Nationalspieler platzieren wollen.

Die Spanne der Eintrittsgelder steht noch nicht fest. Klar sei, dass Jugendliche günstig ins Stadion kommen sollen, aber es werde auch ein VIP-Bereich aufgebaut. Vor der Haupt-Partie wird die erste Mannschaft des FC Zell gegen einen attraktiven Gegner aus der Region antreten.

Aber auch das Rahmenprogramm der drei Festtage am Brühl kann sich sehen lassen. Am Freitag, 9. Juli, beginnt das Spektakel mit einem Gaudi-Wettkampf, bei dem sich Vierer-Teams zum Wettstreit rund um die Themen Fußball, Ski- und Kraftsport messen können. Im Festzelt werden Tanz und Unterhaltung geboten, während die lokalen Gastronomen für das leibliche Wohl sorgen. Das Festzelt ist natürlich auch am Samstag geöffnet. „Wir sind in Corona-Hygienefragen inzwischen Profis“, versichert Huber, dass die dann gültigen Auflagen auf jeden Fall umgesetzt werden.

Familiär wollen die drei Vereine das lange Wochenende am Samstag mit sportlichen Angeboten für jedermann ausklingen lassen. Denkbar ist, dass Freizeitsportler und Jugendliche, die in den drei Disziplinen gute Leistungen zeigen, eine Medaille als Erinnerung mitnehmen können. Der Musikverein Gresgen wird zum Frühschoppen aufspielen, während die Stadtmusik Zell am Sonntagnachmittag für einen musikalischen Ausklang sorgen soll.

Der Ski-Club Zell zählt aktuell 500 Mitglieder, wie Vorsitzender Thomas Dietsche erklärt, darunter seien 126 Kinder und Jugendliche. Stützpunkt für die Skikurse ist die Zeller Hütte am Feldberg. 20 Skilehrer vermitteln im Winter das Können auf zwei Brettern. Fit hält sich der Club mit Skigymnastik von September bis Mai in der Halle Atzenbach. Alle Kurse sind kostenlos.

Der FC Zell hat aktuell 470 Mitglieder, wie der zweite Vorsitzende Mathias Agostini ausführt. 40 bis 50 Spieler kicken aktiv, wobei die erste Mannschaft in der Bezirksliga das Aushängeschild ist. Wertvoll seien aber auch gerade die Jugendmannschaften, nicht zuletzt im Hinblick auf die Integration. Die größten Erfolge in seiner langen Vereinsgeschichte hatte der FC in den 50er und 60er Jahren, als in der zweithöchsten Amateurliga gespielt wurde.

Die Ringgemeinschaft fand vor 50 Jahren zusammen und zählt 400 Mitglieder aus Hausen und Zell. Vorsitzender Marco Waßmer weist mit Stolz darauf hin, dass in den Vereinsreihen ehemalige deutsche Meister im Ringen stehen. Die erste Mannschaft tritt derzeit in der Regionalliga an.