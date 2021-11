Zell im Wiesental Fasnacht feierte im Internet Erfolge

„Die Zeller Fasnacht war in diesen Zeiten in den sozialen Medien überaus präsent“, freute sich Peter Mauthe über die „sehr große positive Wahrnehmung“, für die neben den genannten Aktionen ein Fahrzeugkonvoi im Häs, Umzüge mit Playmobil oder Legowagen sowie Fasnachtsmusik in den Zeller Straßen sorgten.

Polizeieinsatz am Fasnachtssonntag

Mauthe erwähnte allerdings auch ein Problem, das nicht ganz in die heile Fasnachtswelt passen mochte: „Es waren am Fasnachtssonntag wohl ein bisschen viel Leute im Städtli unterwegs“, erinnerte er an eine nicht ganz so coronagerechte Aktion, die zu einem Polizeieinsatz und zu einigen polizeilichen Ermittlungen führte, die einer gewissen Brisanz nicht entbehrten, zum Glück aber zu keinen folgenschweren Konsequenzen bei den Beteiligten führten. „Ganz wichtig dabei war für uns, dass es nach der Fasnacht in Zell keine erhöhten Infektionszahlen gab, die auf diesen Sonntag zurückzuführen gewesen wären“, betonte der Präsident und zog einen Strich unter diese unrühmliche Episode einer ansonsten perfekten Fasnachtszeit ohne richtige Fasnacht: „Damit ist das Thema für mich ein für alle Mal beendet.“

Zusammenfassend dürfe man feststellen, „dass wir mit unserer Art und Weise, Fasnacht in der Pandemie zu machen, unter Berücksichtigung der stark einschneidenden Coronabedingungen den hohen Ansprüchen unserer Fasnacht gerecht geworden sind“, sagte Peter Mauthe, der seinen Gefolgsleuten ebenso für ihr Engagement dankte wie der Stadt mit Bürgermeister Peter Palme, der auch dann zur FGZ stand, als es etwas rauer geworden ist.

Fasnachtsbrunnen wurde saniert

Und er gab zu Protokoll: „Ich bin stolz, Präsident dieser Fasnachtsgesellschaft zu sein.“ Ein Präsident übrigens, der – „weil das vergangene Jahr finanziell gar nicht so schlecht lief“ – Finanzspritzen fürs Fasnachtshus und fürs „Sorgenkind Fasnachtsbrunnen“ ankündigte, wobei letzterer aufgrund der tatkräftigen Unterstützung durch den Bürgerverein saniert werden konnte.

Mauthe: „Wir sind keine Hellseher“

Blieb nur noch die Frage offen, wie es mit der kommenden Fasnacht aussieht. „Wir sind keine Hellseher“, gab Peter Mauthe zu. Aber er und sein Team seien sicher, dass es – nicht zuletzt wegen des Versprechens der Landesregierung, Fasnacht werde nicht noch einmal ausfallen – am 13.11. einen Freilichtauftakt nach Maß mit Verkündung des Mottos und am 8. Januar den 11.11. mit Hüruspräsentation geben werde.

Wenn vor allem diese Veranstaltung im Rahmen der geltenden Bestimmungen über die Bühne gehe, seien „die folgenden Veranstaltungen in den Sälen voraussichtlich unter den 2G-Regeln auch kein Problem mehr“, kündigte Mauthe an, vergaß aber auch nicht, die Straßenfasnacht noch mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. „Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir werden Fasnacht wie früher machen können. Wir werden Einschränkungen hinnehmen, aber wir werden keine Umzüge absagen müssen“, sagte er und versicherte: „Das ist meine feste Überzeugung.“