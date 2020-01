Zell im Wiesental Fasnacht in der Glitzerwelt

Punkt 20.11 Uhr hieß es: Vorhang auf für eine närrische Show der Superlative, mit der sowohl die kleinen als auch die großen Akteure das Publikum in die Glitzerwelt der Vergnügungsmetropole Las Vegas entführten. Doch zunächst bereitete man – mit viel närrischem Pomp – dem Regenten der diesjährigen Zeller Fasnacht, Hürus Christoph, de ZM vom Adelsberg, nebst Präsidium und Gefolge, einen glanzvollen Empfang in der zum Casino umgewandelten Halle. Eskortiert wurde der Regent bei diesem Auftritt von seiner persönlichen Leibgarde. Ebenfalls in der Halle stark vertreten war auch eine Fan-Gemeinde der Schänzli-Vogtei. Angeführt vom Musikverein Atzenbach und den Klängen des Zeller Narrenmarsches zog der närrische Tross zur Bühne, wo die prominenten Zeller Fasnächtler von NZA-Präsidentin Nicole Laile mit einem dreifach kräftigen Ta-Hü begrüßt wurden.

Natürlich hatten sich die Gastgeber zuvor über die Vorlieben des Regenten schlau gemacht. „Du bisch als Gourmet und als begeisterter Radfahrer bekannt“, klärte Nicole Laile das gut gelaunte Publikum über die persönlichen Interessen des Regenten auf. Was also lag näher, als Hürus Christoph vor den erwartungsvollen Zuschauern so richtig auf den Zahn zu fühlen. Velo und Verkehrs-Parcours standen auf der Bühne auch schon bereit. Jetzt lag es am Regenten, die ihm gestellte Aufgabe möglichst souverän und fehlerfrei zu meistern.