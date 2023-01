Zell im Wiesental Fasnacht startet in die heiße Phase

„Mir löhn uns d’Fasnacht nit näh‘“

„Mir höre nit uff“, knüpfte Nicole Laile an das FGZ-Motto 2023 an und fügte hinzu: „Mir löhn uns d’Fasnacht nit näh‘“. In einem Rundumschlag machte sich die NZA-Präsidentin einen kritischen Reim auf harte Corona -Zeiten, beklagte das Gaststättensterben im Schwanen-Städtle, ging auf den Pfarrermangel ein, schimpfte wegen der Schließung des Recyclinghofes und des dann zu erwartenden umweltschädlichen Müll-Tourismus nach Schönau und Schopfheim aufs Landratsamt und widmete sich schließlich in Versen steigenden Einkaufspreisen und den Folgen der Energiekrise.

Mit einem temperamentvollen „Kids-Tanz“ des Narrensamens und einem spaßigen „Dinner for all“ ging’s auch schon in die Pause, die der Musikverein einmal mehr erfolgreich nutzte, um ordentlich Leben in die Bude zu bringen. Die Stimmungswellen wogten hoch, es wurde getanzt, geschunkelt, gehüpft und geklatscht. Und das setzte sich fort, als das begeisterte Publikum die Fanfaren und Trommeln der Todtnauer „Zundelmacher“ zu hören bekam.

Zugaben wurden fällig nach dem schwungvollen Tanz der Beeriwiiber zur Musik von „Was wollen wir trinken?“. Auch die „Wiesenpriaten“, die singend Dorfgeschichten „erzählten“, kamen um eine Wiederholung ihres Motto-Liedes nicht herum: „An de Zeller Fasnacht mache mir ein druff, mir singe un tanze un höre nit uff!“

Schließlich machten sie dann doch den „Lotzis“ Platz, die Stories aus den lebhaften Sprechzeiten ihres Ortsvorstehers Tobias Zimmermann brühwarm erzählten und für jede Menge Lacher zumindest bei den Gästen im Saal sorgten, welche – wen wundert’s zu fortgeschrittener Stunde – die Pointen trotz einsetzender Störgeräusche einiger nicht ganz trinkfester Hästräger noch einigermaßen gut verstanden. TaHü.