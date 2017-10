Zell im Wiesental Feuerwehr war gleich zweimal im Einsatz

Nachrichten-Ticker

00:24 Bundesregierung begrüßt Aufhebung der U-Haft Steudtners

Berlin - Die Bundesregierung hat die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner aus der Untersuchungshaft in der Türkei begrüßt. "Endlich! Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler kommen frei", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir freuen uns mit ihnen + denken an die, die immer noch in Haft sind." Steudtner war zuvor ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Bundesregierung hatte nach dessen Festnahme wegen Terrorvorwürfen im Juli ihre Türkei-Politik neu ausgerichtet.

00:23 Studie: Weltweit mehr Milliardäre und mehr Vermögen

Frankfurt/Main - Der Club der Milliardäre ist einer Studie zufolge im vergangenen Jahr größer und reicher geworden. Angetrieben unter anderem von steigenden Rohstoff- und Immobilienpreisen kletterte das Vermögen der reichsten Menschen der Welt um 17 Prozent auf den Rekordwert von 6 Billionen Dollar. Das geht aus einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS hervor. Die Zahl der Milliardäre erhöhte sich um 10 Prozent auf 1542. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es in Asien mehr Milliardäre als in den USA.

23:33 DFB-Pokal: Bayern besiegt Leipzig im Elfmeterschießen

Berlin - Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel in der 2. Runde des DFB-Pokals gewonnen. Der Deutsche Meister setzte sich bei RB Leipzig mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Die anderen Ergebnisse: Hertha BSC - 1. FC Köln 1:3, Werder Bremen - Hoffenheim 1:0, SC Freiburg - Dynamo Dresden 3:1, Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 2:5, VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:0, 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1:3 und VfL Osnabrück - Nürnberg 2:3.

23:20 Gewinnmitnahmen an der Wall Street

New York - Nach den jüngsten Rekorden beim Dow Jones haben einige Anleger zunächst einmal Kasse gemacht. Der Leitindex rutschte anfangs immer weiter ins Minus ab und näherte sich 23 250 Punkten, ehe er sich wieder etwas erholen konnte. Zur Schlussglocke gab er dann aber immer noch um 0,48 Prozent auf 23 329,46 Punkte nach. Der Euro legte weiter zu und kletterte über die Marke von 1,18 US-Dollar. Zuletzt wurden in New York 1,1803 Dollar dafür gezahlt.

23:19 Gericht ordnet Freilassung Steudtners aus U-Haft an

Istanbul - Nach mehr als drei Monaten wird der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen. Der Ausreise stehe nichts mehr im Wege, sagte sein Anwalt nach der Gerichtsentscheidung in Istanbul. Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi würden nun zurück ins Gefängnis gebracht, um zu packen. Sie wollen mit dem nächstmöglichen Flug ausreisen. Steudtner wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation beziehungsweise die Unterstützung solcher Organisationen vorgeworfen.