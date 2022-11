Zell im Wiesental Finanzen bereiten Kopfzerbrechen

Daniela Burgers Präsentation begann mit den beiden Bereichen „Haus Wiesental“ und „betreutes Wohnen“ des Eigenbetriebs Geriatrie-Zentrum, die hohe Verluste aus den Vorjahren mit über 2,25 Millionen Euro (Haus Wiesental) und 496 000 Euro (betreutes Wohnen) ausweisen. Die Stadt bezuschusst das betreute Wohnen jährlich mit 30 000 Euro. Hingegen dürfte der Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro an das Haus Wiesental, den die Verwaltung „erstmalig seit langem“ wieder empfiehlt, und der in erster Linie der Anbindung der Gebäude ans Nahwärmenetz geschuldet ist, auf dem Prüfstand stehen. Ob das am Ende hinhaut, hänge – so Burger – „vom ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 ab.“ Die Energiekosten, die in Aufwendungen von 316 000 Euro enthalten sind, führen schließlich zu einem für’s Haus Wiesental ausgewiesenen Verlust von 21 100 Euro. Dieser bewegte sich in der Vergangenheit um die null Euro. Deswegen empfahl Claudia Dolzer (SPD), nicht erst die Endabrechnung der Nebenkosten Ende 2023 auf Mieter oder Pächter umzulegen, sondern sofort in die Vorauszahlungen aufzunehmen. Damit könne der Verlust tatsächlich wieder um die null Euro liegen, räumte die Verwaltung ein. Ob eine Änderung der Vorauszahlungen allerdings möglich sei, müsse erst geklärt werden.