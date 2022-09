Zell im Wiesental Flotte Weisen begeistern Besucher

Den musikalischen Auftakt machte das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Utzenfeld. Für die Nachmittagsunterhaltung waren anschließend an die Utzenfelder Kapelle die Musikvereine Brunnadern-Remetschwil, Adelhausen, Rohmatt und Wieden verantwortlich vor durchgängig bestens besetzten Zuhörer-Reihen.

An deren Tische trugen fleißige Helfer das schmackhafte Mittagsmahl Braten mit Gemüse und Spätzle – zumindest solange es davon gab. Danach bot der Speisenplan Gegrilltes wie schon am Vorabend, wobei es besonders gut ankam vor allem beim jüngeren Publikum, dass es erstmals vegetarische Steaks mit ebensolchen Beilagen gab. Am späteren Nachmittag waren Kuchen und Torten in der Kaffeestube im Bürgerhaus oder als „To-Go“-Angebot für den Verzehr zuhause Renner im Angebot.

Als der Dorfhock am frühen Abend langsam ausklang, war sich der Vorsitzende des Veranstalters sicher, einen schönen, auch wirtschaftlichen Erfolg bilanzieren zu können. Dank sagte Andreas Hierholzer den Mitgliedern und Freunden für die Unterstützung, sei es helfend an den beiden Festtagen, beim Auf- und Abbau oder als Spender von Kuchen und Torten.

Musikalische Gegenbesuche stehen jetzt an

Hierholzer vergaß aber auch nicht die Anwohner, die es mit Nachsicht trugen, dass im Mambacher Dorfkern nach zwei Jahren Unterbrechung so richtig was los war – gewisse Lärmemissionen eingeschlossen. Dankesworte gab es auch für die Gastvereine, die ein großes Unterhaltungs-Repertoire boten. Ihnen wird man musikalische Gegenbesuche bei deren Festivitäten abstatten, erklärte Hierholzer einen lieb gewonnenen, bewährten Brauch in der Blasmusik-Vereins-Szene der Region. „Nur durch solche Kooperation kann der jeweilige Veranstalter den Personalaufwand für ein Fest stemmen“, sagte Hierholzer abschließend.