Zell im Wiesental Freizeitspaß ohne Ende

Eine weitere Eventmöglichkeit bietet die Ritterburg, wo man nach alter Väter Sitte hemmungslos schlemmen kann – und wo die Waschmöglichkeit für fettige Hände direkt aus der Wand sprudelt. Dazu kommt eine Schwarzlicht-Minigolfanlage, ein Laserspaßbereich und und und.

Auch das Spassi-Kinderland hat viele neue Attraktionen dazubekommen, unter anderem eine Hoover-Geisterbahn, eine Autokartbahn oder ein Fußball-Indoor-Feld. Tierisch wird`s beim Bullriding oder bei Begegnungen mit einem Mammut und Dinosauriern. „Das Wichtigste für uns ist, dass Kinder sich bewegen können“, sagt Thomas Fautz und verweist auf die Weitläufigkeit des Areals. Dieses ist so konzipiert, dass die Eltern auf einer höheren Ebene das gesamte Gelände überblicken und so immer wieder ein Auge auf den Nachwuchs werfen können, ohne störend beim Spielen im Weg zu stehen. Für die ganz Kleinen gibt es abgetrennte Bereiche, wo sie auch mal zur Ruhe kommen können.

Ebenso wie Kinder im Freizeitpark Geburtstage und Partys in abgetrennten Bereichen feiern können, gibt es für Erwachsene – ob in privaten oder organisierten Gruppen – viele Möglichkeiten, in separierten Räumen, etwa in der Sky-Bar oder im Käshüsli, zu feiern und sich verköstigen zu lassen. In diesem Zusammenhang verweist Fautz auch auf den bereits seit Jahren etablierten Sonntagsbrunch im Freizeitpark, wo Jedermann nach Herzenslust schlemmen kann.

Wer jedoch denkt, das Potential sei damit ausgereizt, liegt daneben. Inhaber Ralf Schindler hat noch viele weitere Ideen, und zum Glück auch noch genügend Platz, um diese umzusetzen. So berichtet Thomas Fautz, dass geplant ist, im Untergeschoss der früheren Industriehalle Konzertmöglichkeiten anzubieten. „Hier ist alles denkbar, von kleineren Events bis zu richtig großen Konzerten mit mehr als 1000 Besuchern“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer. Sobald Corona es zulässt, soll es hier losgehen.

Auch im Außenbereich des Freizeitparks – wo am Wochenende 27./28. November wieder der beliebte Weihnachtsmarkt stattfinden soll – ist noch einiges an Ideen in der Pipeline. Schindler hat ein Grundstück erworben, das ans Schwimmbad grenzt und will dort einen Outdoor-Wasserpark mit einer Wasserrutsche bauen. Die Idee ist, die Rutsche in den Schwimmbadbereich zu integrieren, lässt Thomas Fautz wissen. Dieses Projekt passe perfekt zur Philosophie des Freizeitparks, der sich Zell verbunden fühle und speziell auch der einheimischen Bevölkerung etwas bieten wolle.

Der Freizeitpark Zell hat dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen. Weitere Infos: www.freizeitpark-zell.de.