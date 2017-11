Zell im Wiesental Freude über Umzugswagen aus Atzenbach

Seit langem sind es die Fasnächtler in Atzenbach, die mit ihrem „bunten Abend“ den Reigen der Zeller Kappenabende eröffnen. Ebenfalls von Atzenbach aus starteten bislang auch die Zeller Umzüge am Fasnachtssonntag. Sowohl FGZ-Präsident Peter Mauthe als auch die Mitglieder der Atzenbacher Zunft hoffen, dass dies auch künftig so bleibt.

Zell-Atzenbach (ue). „Alles in allem“, so resümierte Vögtin Nicole Laile das närrische Geschehen in ihrem Rückblick in der Generalversammlung, „hatten wir eine wundervolle Fasnacht 2017“.

Rückblick

Neben der Teilnahme an den Zeller Umzügen, bei denen der Wagen aus Atzenbach den vierten Platz belegte, waren es der „bunte Abend“ in der Halle, das Mitwirken beim großen Freundschaftstreffen der Zünfte in Zell sowie eine gelungene Einlage der Atzenbacher „Lotzi-People“ am „Ölfte Ölfte“, die hervorstachen.

Erhalten und sorgsam gepflegt werden auch die gewohnten Traditionen wie etwa der Glunkiumzug am „Schmutzige Dunschdig“ zusammen mit dem Musikverein, der Kinderumzug am Fasnachtsdienstag und das Scheibenschlagen als feuriges Ereignis und als Abschluss der fünften Jahreszeit.

Viele kuriose Geschichten aus dem Dorfgeschehen finden die Leser immer wieder bei der Lektüre der Atzenbacher Narrezittig. Ebenso nahm die Zunft mit ihren Maskengruppen, den Beeriwiibern und den Lotzis, an den Umzügen in Öflingen und Rheinfelden teil, wie Schriftführer Nico Lang berichtete. Zum gemeinsamen Abschluss trafen sich die Fasnächtler bei einer zünftigen Fete gemeinsam mit allen Beteiligten im Spassi-Funpark. Ein Dankeschön galt ebenfalls Kassenverwalterin Tanja Wagner für ihre positive Bilanz.

Lob und Dank

Verdiente Anerkennung für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Zeller Fasnacht erfuhren die Atzenbacher von FGZ-Präsident Peter Mauthe. Vor allem freue er sich, dass Atzenbach die Straßenfasnacht wieder mit großen Umzugswagen bereichert, sagte Mauthe. Auch Ortsvorsteher Bernhard Karle sprach von einer Bereicherung für das Dorf.

Was das Treiben in Zell am Fasnachtsdienstag angeht, ist man laut Mauthe zwischenzeitlich dabei, das Ganze auf neue Füße zu stellen, um den letzten Tag der fünften Jahreszeit weiterhin für Besucher attraktiv zu gestalten.

Ausblick

Da die Fasnacht im kommenden Jahr recht früh liegt, ist für die Narren eine exakte und sorgfältige Terminplanung unverzichtbar. So startet die Zunft laut Ankündigung von Vögtin Nicole Laile mit dem „bunten Abend“ in der Atzenbacher Halle (zeitgleich mit dem Kappenabend der Vogtei Paradies) bereits am Samstag, 13. Januar. Mit den Proben hierfür will man bereits im Dezember beginnen.