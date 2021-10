Zell im Wiesental Früher fuhr man noch im Ort Ski

Von Christoph Schennen

Zell. Parallel dazu berichtete Lederer in Wort und Bild von Ereignissen in Zell und in der Welt. Dass sich in Zell ein Skiverein gründete, lag auch daran, dass man unmittelbar vor Ort Skifahren konnte. „Eine Sprungschanze befand sich zum Beispiel im Grönland nahe der heutigen Seilerburg“, so Lederer. Auch in Käsern konnte man Wintersport betreiben. Bei einer zu niedrigen Schneedecke wich man auf Pisten auf dem Feldberg aus.