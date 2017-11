Zell im Wiesental Für jedes Wehwehchen ein närrisches Mittelchen

Zell-Adelsberg (ue). Aktiv war die muntere Hühnerschar aus Adelsberg mit ihrem stolzen und bunt gefiederten Gockel im vergangenen Jahr, wie Schänzli-Vögtin Kathrin Berger bei der Jahresversammlung berichtete.

Schließlich möchte niemand das Federvieh aus der Berglandgemeinde bei den Zeller Umzügen missen. Gleiches gilt auch für den Kappenabend mit den originellen fasnächtlichen Figuren wie dem Nachtwächter, dem Schärmuser, der Hebamme, die für reichlich Nachwuchs bei den Schänzli-Narren sorgt, und nicht zuletzt der „Krankeschwöschter“, die für jedes Wehwehchen immer das passende närrische Mittelchen parat hat.

Rückblick

Es war ein Jahr, das für reichlich Abwechslung sorgte, so Vögtin Kathrin Berger zufrieden, als sie ihren Rückblick auf die Fasnacht 2017 gab. Zu erwähnen war das Freundschaftstreffen mit zahlreichen Zünften aus der Region gleich im Januar.

Die Fasnächtler vom Zweidotterberg mischten bei diesem Anlass ebenfalls kräftig mit. In ihrer gemütlich eingerichteten „Verpflegungshütte“ wurden viele hungrige Besucher mit schmackhaftem Essen und mit Getränken versorgt. Auch an den Zeller Umzügen war man mit einem fantasievollen Wagen mit dem Motto „Wenn mir chönnde, wie wir wodde, würde mir us em Schwanenweiher a Ishokey-Stadion mache“. Klar, dass es dafür auch ein dickes Lob vom Präsidenten der Fasnachtsgesellschaft, Peter Mauthe, gab. Gleichzeitig lobte er die vielfältigen Aktivitäten der Vogtei in den höchsten Tönen.

Ausblick

Mauthe stimmte die närrischen Adelsberger auf die bevorstehende Fasnacht ein, die 2018 recht früh beginnt und mit vielen Ereignissen in der Schwanenstadt gespickt sein wird. Das Thema neuer Wagenbauschopf, so kündigte Vögtin Berger an, will man spätestens im kommenden Jahr in Angriff nehmen. Auch außerhalb der närrischen Zeit zeigte sich die junge Fasnachts-Clique vom Zweidotter-Berg recht aktiv. Von den Mitgliedern gerne angenommen wurde, wie zu hören war, das gemeinsame Grillfest mit Lagerfeuer auf dem Hausberg „Schänzli“. Da in diesem Jahr keine Wahlen anstanden, konnte Kathrin Berger den offiziellen Teil der Versammlung bereits nach einer Stunde schließen.

Schänzli-Vogtei Adelsberg

Vorsitzende: Kathrin Berger

Kontakt: Tel. 07762/805612