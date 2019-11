Zell im Wiesental „Für uns ist Basel so etwas wie das Tor zur Welt“

Von allen Teilnehmern begrüßt wurde die beabsichtigte Viertelstunden-Taktung der S-Bahn, auch wenn diese nur bis Schopfheim geplant ist. Josha Frey, Vizepräsident des Oberrhein-Rates trägt nach eigenem Bekunden „verschiedene Hüte auf seinem Haupt“, besonders was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern angeht. Wichtig sei, die Schweiz in den bestehenden Gremien als Partner mit am Tisch zu haben, betonte Frey. Obwohl die Schweiz kein Mitglied der EU ist, gibt es zwischen ihr und der Union eine Anzahl bilateraler Verträge, die die Zusammenarbeit auf den verschiedensten Gebieten regelt und aus Freys Sicht für Synergieeffekte sorgt.

Ganz wichtig für ihn sei es, sich bei den Menschen beiderseits der Grenze persönlich ein Bild über deren Anliegen zu machen, erklärte Botschafter Paul Seger. Wo nötig, werde er diese nach Berlin und Bern mitnehmen und sie an den entsprechenden Stellen zur Sprache bringen. Eines gilt jedoch als sicher, wie der Botschafter im Gespräch erklärte: Schon jetzt habe man ein Niveau in der internationalen Zusammenarbeit erreicht, die ihresgleichen sucht.

Was derzeit aktuell auf den Nägeln brennt, ist neben der Elektrifizierung der Oberrhein-Bahn zwischen Basel und Schaffhausen der Straßenausbau entlang des Rheins. Probleme hingegen gebe es noch beim Fluglärm, an dem sich manche Anwohner auf deutscher, aber auch auf Schweizer Seite stören. Wo hingegen es vorbildlich klappt, sind, wie von Thomas Kaiser in die Diskussion gebracht, die seit langem bestehenden, engen Kontakte und Verbindungen zwischen den Vereinen. Aber auch der Tourismus in der Region profitiert nach Kaisers Worten von den Gästen aus der Schweiz.