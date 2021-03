Zell im Wiesental Gastronom hat Pläne fürs Pfarrheim

Beibehalten will Kiefer aber auch die Praxis, den Saal an Zeller Vereine zu vermieten. Vor der Corona-Krise wurde die Örtlichkeit etwa von der Trachtengruppe oder dem Männerchor als Übungsraum genutzt. Daran soll sich nichts ändern, wenn das gesellschaftliche und soziale Leben in der Schwanenstadt wieder im gewohnten Rhythmus abläuft.

Um einen ansprechenden Service bieten zu können, strebt Mike Kiefer eine umfangreiche Renovierung des Pfarrsaals an. So soll eine neue Küche eingebaut sowie moderne Technik und Beleuchtung installiert werden. „Ich stecke sicher noch einmal so viel Geld in die Renovierung wie in den Kauf des Gebäudes“, so Mike Kiefer.

Nichts ändern soll sich im Untergeschoss des Ende der 1970er Jahre erstellten Pfarrheims, wo seit 2016 das Institut für Bildung und Management (IKS) mit der SHR Fernhochschule residiert. Dieses bestehende Mietverhältnis wird nach Auskunft von Kiefer weitergeführt. Der angrenzende Wohntrakt, der zwischen Pfarrheim und dem 2019 renovierten Pfarrhaus liegt, soll hingegen nicht Bestandteil des Geschäfts sein.

Mündlich sei bereits alles mit der katholischen Kirchengemeinde geklärt, betont der „Löwen“-Wirt und hofft, dass der entsprechende Vertrag so bald wie möglich unterzeichnet werden kann. Von der katholischen Kirchengemeinde, die 2017 in ihrem Gebäudekonzept den Verkauf des Pfarrheims aus Kostengründen ins Auge gefasst hatte, gab es lediglich eine dürre Stellungnahme zu der Thematik. Auf Anfrage des Markgräfler Tagblatts hieß es, man befinde sich im Status der Vorgespräche und der Stiftungsrat könne derzeit verantwortlich keine weiteren Aussagen treffen.

Hocherfreut äußerte sich dagegen Zells Bürgermeister Peter Palme: „Ich wäre sehr froh, wenn es so kommt. Es wäre gut für Zell, wenn dieses Gebäude in ähnlicher Form wie bisher den Vereinen und der Bevölkerung zur Verfügung stehen würde.“

Bürgermeister: Pfarrsaal ist Dreh- und Angelpunkt

Der Pfarrsaal könne nicht als Ersatzort für die Stadthalle dienen, sei aber bei kleiner ausgelegten Veranstaltungen ein „Dreh- und Angelpunkt“ im städtischen Leben. Im übrigen sei das Pfarrheim das „Lebenswerk“ des früheren Stadtpfarrers und Zeller Ehrenbürgers Franz Leppert, betonte der Rathauschef, und auch aus diesem Grund müsse die Örtlichkeit erhalten bleiben.

Für die Bürger der Stadt sei denn auch in erster Linie die Aufrechterhaltung des Status Quo von Interesse, so Palme weiter. Weniger gehe es den Menschen um die Frage, wer nun letztlich Besitzer des Gebäudes sei, meinte der Bürgermeister mit Verweis auf immer wieder geäußerte Forderungen aus der Politik, die Stadt müsse sich der Angelegenheit annehmen und als Käufer auf den Plan treten. „Wir hätten momentan gar nicht die finanziellen Mittel, und eine Kreditaufnahme würde uns eine zusätzliche Last aufbürden“, begründet Peter Palme einmal mehr die Zurückhaltung der Stadt. Allerdings sei die Stadt, die ein Vorverkaufsrecht für das Gebäude besitze, das auch bestehen bleiben soll, immer im Hintergrund parat gestanden, falls keine andere Option zum Erfolg geführt hätte.