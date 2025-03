Zell im Wiesental: Gemeindeteams als Herz der Kirche

„Wir werden weniger, wir haben weniger Taufen und weniger hauptberufliche Mitarbeiter“, begründete Wößner den Veränderungsprozess in der katholischen Kirche. In der Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck gebe es 25,22 Stellen für die hauptamtlichen Mitarbeiter. Neun davon sind Pfarrer. Aktuell gebe es zehn Pfarrer, so Wößner. Pfarrer Andreas Brüstle wird im September leitender Pfarrer im Dekanat Endingen-Waldkirch und scheidet dann aus.

Wichtige Gemeindeteams

In der zweistündigen Diskussion wurde deutlich, dass die Gemeindeteams ein wichtiger Bestandteil des kirchlichen Lebens sein werden. „Sie bestehen aus mindestens drei Personen“, sagte Wößner. „Das Gemeindeteam sorgt dafür, dass das kirchliche Leben vertieft wird und lebendig bleibt. Sie sind Kopf, Herz und Hand der „Kirche im Ort“. Ein Hauptamtlicher stehe ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Gemeindeteam könne von der Gemeindeversammlung per Akklamation gewählt werden, so Wößner weiter. Oder Personen schlagen dem Pfarreirat Kirchenmitglieder vor, die im Gemeindeteam mitwirken wollen. Dann kann der Pfarreirat sie in das Gremium berufen.