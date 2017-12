Zell im Wiesental Geradlinige Haltung wird geschätzt

Zell-Gresgen (ue). Erwin Vollmer feiert am heutigen Samstag seinen 70. Geburtstag. Dabei kann der gebürtige Gresger nicht nur auf eine Reihe erfolgreicher kommunalpolitischer Tätigkeiten zurückblicken, er hat, wie er selbst sagt, auch für die Zukunft noch Pläne. Vor allem die Sanierung der Wickestraße im Dorf liegt ihm sehr am Herzen. „I hoff, dass mer des no erreiche chönne“, so der Wunsch von Erwin Vollmer. Ebenfalls sehr gespannt ist er auf die derzeit noch laufenden Untersuchungen in Sachen „seltene Sauerkirsche“, besser bekannt unter dem Namen „Gresger Ammele“.

Seit 1980 bestimmt er als Mitglied des Ortschaftsrats die Geschicke in seinem Heimatdorf mit. Drei Perioden lang war Vollmer Stellvertreter des Ortsvorstehers. Als Mitglied des Ortschaftsrats hatte er es mit vier Zeller Bürgermeistern zu tun. Seit 2009 ist Erwin Vollmer auch für die SPD Mitglied im Zeller Gemeinderat, wo man vor allem seine geradlinige und klare Haltung schätzt. Die Dinge offen und ohne Umschweife benennen, auch wenn sie manchmal unbequem erscheinen, dafür ist Erwin Vollmer bekannt. Sein kommunalpolitisches Engagement sieht er nicht nur auf Gresgen begrenzt. Für ihn gehören ebenso die Anliegen in der Gesamtstadt dazu. Sehr geschätzt ist dabei seine langjährige berufliche Erfahrung als Hochbau-Polier.

Zahlreiche Vorhaben sowohl in Gresgen als auch in der Gesamtstadt hat Vollmer als Kommunalpolitiker bis heute begleitet. Nicht selten galt es hierbei, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu vertreten. Zu den großen Vorhaben in Gresgen, an denen er mitwirkte, zählen das seinerzeit heikle Thema Hinterdorfstraße, der Neubau eines Hochbehälters, der Bau des Bürgerzentrums und der Bau des Regenrückhaltebeckens in der Dorfmitte.

1976 gehörte Erwin Vollmer zu den Mitbegründern des SPD-Stützpunkts Gresgen, dem der engagierte Sozialdemokrat bis heute vorsteht. In dieser Zeit gelang es ihm, etliche prominente SPD-Politiker aus der Bundes- und der Landespolitik nach Gresgen zu holen.

Besonders am Herzen liegt dem Jubilar – neben seinen Tätigkeiten in verschiedenen Vereinen – die Verschönerung des Dorfes. Seit 1990 ist er Vorsitzender des Dorfverschönerungsvereins Gresgen, der vor wenigen Wochen sein 110-jähriges Bestehen feierte. Ein wenig stolz ist Erwin Vollmer auf den schmucken Dorfbrunnen vor dem Bürgerzentrum, den der Verschönerungsverein dem Dorf zum Geschenk gemacht hat. Gleiches gilt für die im Bau befindliche Aussegnungshalle. Auch hier zählte Vollmer zu den Ideengebern und Gründungsmitgliedern des Fördervereins.

Ohne die Unterstützung und den Rückhalt seiner Ehefrau Brunhilde sowie seiner beiden Töchter wäre dies alles nicht möglich gewesen, erklärt Vollmer, der seit 1962 als Es-Hornist dem Musikverein angehört und heute Ehrenmitglied ist. 17 Jahre bekleidete er das Amt des zweiten Vorsitzenden.