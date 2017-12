Zell im Wiesental Gesang begeistert und verbindet

Mittlerweile ist ein vorweihnachtlicher Auftritt des Männergesangvereins Gresgen in der evangelischen Kirche in Zell fast schon Tradition. Unter der Leitung von Dirigent Horst Riedacher standen die Sänger am dritten Advent vor dem Altar und freuten sich wieder über viele Besucher, die ihnen gegenüber auf den Kirchenbänken Platz gefunden hatten.

Zell-Gresgen (grw). Eröffnet wurde der Konzertnachmittag von Werner Turowski an der Orgel. In den beiden ersten Konzertteilen überzeugten die Solisten Martin Wehrle mit „All Night, all Day“ und Rolf Riedacher mit „La Montanara“ sowie „Zwölf Räuber“. Dirigent Horst Riedacher wagte den Spagat als Dirigent und Solist bei „Waldandacht“, „Mädchen in der Heide“ und „Wenn ich ein Glöcklein wär“. Ein Unterfangen, das ihm gelang, wie der Applaus bewies.

In „Arcobaleno“ von Heinz Gietz vereinte der Chor den Gegensatz des gesprochenen Wortes mit der Lieblichkeit des Gesangs. Die Antwort auf Psalm 53 gaben die Sänger mit dem gleichnamigen Lied von Werner Salm. „Schäfers Sonntagslied“ von Conradin Kreutzer war das Entree für den Gesangsnachmittag.

Zwischen dem ersten und zweiten Teil war mit „In die Berg bin i gern“ ein Volkslied aus Kärnten zu hören, vorgetragen von einem Sängerquartett aus den Reihen des Gesangvereins. Die Solisten Martin Wehrle, Rolf und Horst Riedacher wurden um die Bassstimme von Heinz Grether ergänzt. Viel Lob aus dem Publikum belohnte die vier Sänger für ihren Auftritt.

Besinnlich stimmte Pfarrer Uli Henze auf den dritten Konzertteil ein. In seiner kurzen Andacht erinnerte er an das, was Weihnachten ausmacht.

Behutsam ließen die Sänger den Schnee im Lied „Leise rieselt der Schnee“ von Gus Anton in die Zeller Kirche fallen. Die „Bergweihnacht“ von Robert Pappert brachte weihnachtliche Heimatgefühle für die Ohren des Publikums. „Die Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet läuteten bedeutungsvoll in die Stille des Adventsabends ein. Begleitet vom Klang der Gitarre Rolf Riedachers und der Handorgel Günther Zähs drang die Geschichte Leo Lehners über das „Heidschi bumbeidschi“ nach Zell.

Gesang begeistert, das war an diesem Nachmittag wieder zu spüren. Gesang verbindet und das am besten mit einem gemeinsamen Lied. So erschallte nach der Begeisterung für den Auftritt ein gemeinsames Lied von Chor und Besuchern: „O du Fröhliche“ wurde zum alles umspannenden Abschluss des Konzerts.