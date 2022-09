Zell im Wiesental Gottesdienst zum Schulstart

In der Grundschule Gresgen ist ebenfalls am Montag Unterrichtsbeginn, allerdings um 8.35 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler ist für Freitag, 16. September, 10 Uhr, vorgesehen. Falls sich Änderungen ergeben sollen, wird die Schulverwaltung diese über die Elternvertreter an die Betroffenen weitergeben, heißt es in der Ankündigung.

Die Eröffnung des Schuljahres 2022/2023 der Montfort-Realschule Zell ist für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 12. September, um 8.25 Uhr direkt in der Schule. Die Schulanfänger – alle fünften Klassen – versammeln sich zur Begrüßung ebenfalls am Montag, 12. September, um 10 Uhr in der Stadthalle Zell zur Eröffnung.

Auch in der Angenbachtalschule Häg-Ehrsberg beginnt der Unterricht am Montag, 12. September. Start ist hier um 9 Uhr. Die Schulanfänger von Häg-Ehrsberg werden am Freitag, 16. September, um 10 Uhr eingeschult. Der Einschulungsgottesdienst findet vorab, um 9.15 Uhr, in der Kirche in Häg statt.