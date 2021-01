Zell im Wiesental Gründer der Mozart-Bibliothek verstorben

„Professor Bauer hat uns Mozarts Lebenswelt spielerisch nahegebracht“, erinnert sich die Zeller Autorin Heidi Knoblich. Durch sie und ihre Arbeit am Thema „Constanze Mozart geb. Weber“ war die langjährige Verbindung zustande gekommen. „Er hat mich auch in meinem Ziel unterstützt, Zell als Constanze Mozarts Geburtsort an die Europäischen Mozartwege anzubinden. Diese Anbindung war ein außergewöhnlicher Akt, da laut Bestimmungen nur Städte und Orte Mitglieder sein können, an denen Mozart konzertierte.“

Insgesamt vier Mal besuchte Günther Bauer Constanze Mozarts Geburtsort Zell zu Vorträgen in der Veranstaltungsreihe „Webers Reigen“, die jeweils durch die Zusammenarbeit von Heidi Knoblich, der Stadt Zell und dem Zeller Bergland Tourismus stattfinden konnte. Unvergesslich bleibt seine Festrede zu Constanze Mozarts 250. Geburtstag am 5. Januar 2012, in der er die gebürtige Zellerin als „eine unglaublich tüchtige Frau“ charakterisierte, „die Mozarts Werk in die Welt hinausgebracht hat“. Anlässlich dieser Feier gründete er mit einem symbolischen Stapel Mozart-Bücher und einer finanziellen Zuwendung für Erweiterungen die Constanze-Mozart-Bibliothek, die mittlerweile rund 350 Mozart-Bücher umfasst.