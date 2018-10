Zell im Wiesental Heimspiel gegen SV Herten

Zell. Am Sonntag um 15 Uhr trägt die erste Mannschaft des FC Zell ein Heimspiel aus. Zu Gast ist der SV Herten, der mit zuletzt zwei Siegen als ein starker Gegner einzuschätzen ist. Die Gastgeber hoffen nach zwei Nullnummern wieder auf Tore und eine siegreiche Partie. Im Vorspiel stehen sich ab 12.30 Uhr die SG C-Junioren und die SG Weizen C gegenüber. Schon am Samstag um 14.30 Uhr spielen die D–Junioren gegen den FC Hausen D und um 16 Uhr die B-Junioren gegen Stühlingen.