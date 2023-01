Zell im Wiesental Hürus Marco muss sich den Zeller Vogteien beweisen

Die Herrschaften waren längst auf dem Weg in den Pfarrsaal, der an diesem Abend zum Obertäler Festzentrum umfunktioniert worden war und eine illustre „Gemeinde“ samt Vogt Uli Schaffrinna beherbergte, deren Mitglieder im Stil der „goldenen 20er“ bestens gelaunt ein wahrhaft buntes Programm umjubelten. Schaffrinna begann mit einem Streifzug durch peinliche Begebenheiten seiner Schutzbefohlenen, die „Märktwiiber“ begeisterten mit einem „Schwarzlicht-Tanz“ und ein „Männersechstett mit Frau“ besang die überragenden Vorteile des Obertals gegenüber allen anderen Vogteien, ehe auch hier das Publikum aufstand, um den Hürus zu begrüßen. Dieser hatte es an diesem Abend keinesfalls leicht: Der Vogt legte den Hürus auf eine Pritsche, verdonnerte Kanzler Torsten Weinstein zum „Traumfänger“ und beauftragte eine Traumdeuterin, die „geheimsten Wünsche“ des Hürus ans Tageslicht zu bringen. Nathlos weiter ging es für den Hürus im „Löwen“, den die Mittelstädter mit ihrem Vogt Christoph Greiner an diesem Abend in einen stilechten „Bauernhof“ umgestaltet hatte, um zünftig „Buurefasnacht“ zu feiern.

Die begann mit Ehrungen. Albert Zimmermann, der mit 87 Lenzen genau so alt ist wie die Vogtei, wurde als einer der ersten Fasnächtler überhaupt zum „Ehre-Stroße-Fasnächtler“ ernannt. Und Armin Zöllner, Mittelstadt-Vogt von 1983 bis 1994, durfte sich über die Beförderung zum Oberbürgermeister seiner Gemeinde freuen. Dafür revanchierte er sich prompt zusammen mit seiner Frau Heidi mit einem Sketch, ehe Sandro Gazzana als „Polizischt“ zu einem heiteren Rundumschlag auf seine Mitbürger ansetzte und Jutta Kerner als „Hebamme“ vom Dienst aus dem Nähkästchen plauderte. Vogt Greiner ließ Wagenbauer aller Gewichtsklassen im Ringerdress antreten und der Hürus, der quasi im Nebenberuf Vorsitzender der RG Hausen/Zell ist, musste die Herrn ihrer Gewichtsklasse entsprechend zum Kampf aufstellen, was dem Boss der Ringergemeinschaft denn auch leidlich gut gelang: Mit Bravour hatte er den ersten „Dreier“ seiner Regentschaft überstanden und rüstet sich nun für das kommende Wochenende, an dem es in den Vogteien Schwyz, Grönland und Riedichen in die nächste Runde geht.