Herrliches Frühsommerwetter mit Sonnenschein und entsprechenden Temperaturen lockte am ersten Öffnungstag eine stattliche Zahl von Eröffnungsgästen ins Zeller Freibad. Darüber freute sich auch das Freibad-Team um Bademeister Siegmund Tinkhauser. Er und seine Leute hatten in den vergangenen Wochen die städtische Einrichtung am Karl-Lenz-Weg unterhalb des Wohngebiets Leisenberg auf Vordermann gebracht, hatten entsprechend notwendige Grünschnitt- und Grünpflegemaßnahmen vorgenommen, die Gebäude, die Becken und die technischen Anlagen gewartet – und insgesamt 21 neue Ruhebänke aufgestellt. Tinkhauser sagte, dass die Ruhebänke für die Stadt Zell im Wiesental kostenneutral angeschafft werden konnten, weil der Förderverein Freibad Zell das Sponsoring der Teile durch eine breite Basis von Spendern sowohl privaten wie auch gewerblich-geschäftlichen Gönnern, ermöglicht hatte. Man könne so nun in den nächsten Monaten bis Ende der Sommerschulferien am 11. September Erholung pur bieten, sagte der Bademeister und wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass das beheizte Wasser auch an kühleren Tagen zum Schwimmen einlädt. „Wir sind bestens vorbereitet und hoffen auf eine ähnlich gute Saison wie vor Corona, etwa in den tollen Sommern 2018 und 2019“, sagte Tinkhauser. Bis zu 800 Tagesgäste verzeichnet man an schönen Hochsommertagen, weiß der seit 2016 im Zeller Freibad verantwortliche Bademeister. os/Foto: Ralph Lacher