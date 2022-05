Zell im Wiesental In der Pandemie Großes geleistet

Trotz vieler ausgefallener Gruppenstunden versuchten die Verantwortlichen, die gebliebenen Kids mit Bastelarbeiten und mit Schokolade bei Laune zu halten, bis „das JRK aus persönlichen Gründen ab November 21 vorerst stillgelegt“ werden musste, wie Alexandra Ashauer betonte.

Grußworte

„Unglaublich viel Arbeit“ attestierten denn auch die Vertreter der DRK-Ortsvereine Wollbach, Schönau, Todtnau und Maulburg, die Vertreter der Feuerwehren Hausen und Zell sowie der Abgesandte des THW Schopfheim dem überaus rührigen Ortsverein. Auch Albrecht Amann vom DRK-Kreisverband zeigte sich „vor allem von der bemerkenswerten Sozialarbeit“ seiner Kollegen im Städtle „stark beeindruckt“. Denn gerade die sei ebenso wie die Jugendarbeit in heutigen Zeiten extrem wichtig, meinte er und fügte hinzu: „Aber bei allen Problemen, die es hier gab, stimmt mich das, was ich heute Abend gehört habe, sehr positiv.“

Finanzen

Wenigstens finanziell scheint sich zumindest das Pandemiejahr 2021 ausbezahlt zu haben. Kassierer Jürgen Walz „traute“ sich „fast nicht“, den Zuwachs auf dem Konto des Ortsvereins in Worte zu fassen, der natürlich in erster Linie den unermüdlichen Corona-Einsätzen im Landkreis und darüber hinaus geschuldet war. Er wies aber auch darauf hin, dass Rückstellungen für bald fällige Sanierungsarbeiten am Vereinsheim erforderlich waren und dass die zusätzlichen Einnahmen dafür mehr als willkommen gewesen sind. Wie auch immer: Zu gönnen war dem Ortsverein das stattliche Plus natürlich. Auch Peter Palme bewertete es als „verdienten Lohn für harte Arbeit“. Und er meinte: „Nachdem die Restriktionen vorbei sind, dürfen wir das Vereinsleben wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass das im Herbst und im Winter noch so sein wird. Freuen wir uns also auf einen veranstaltungsreichen Sommer, das Jubiläum von Ski- und Fußballclub und der RG und auf das Sommerfest der Stadtmusik, das verbunden sein wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag in unserer Stadt.“

Wahlen

Einstimmig und en bloc für die nächsten vier Jahre wiedergewählt wurden Johannes Thoma (Vorsitzender), Christian Bauer (Zweiter Vorsitzender) Matthias Uihlein (Schriftführer), Jürgen Walz (Kassierer), Hannah Thoma und Stefanie Kummerer (Kassenprüferinnen), Manuela Losacco (Sozialarbeit), Kimberly Baur, Jannik Sprich und Mira Hug (Beisitzer). Den Verein im Landkreis als Delegierte vertreten Johannes Thoma und Christian Bauer. Sie werden vertreten von Matthias Uihlein und Catharina Kaiser.

Ehrungen

Agnes Zimmermann, Hagen Bartsch, Kimberly Baur, Hannah Thoma, Stefanie Kummerer und Larissa Uihlein wurden von Albrecht Amann für fünf aktive Jahre im DRK-Ortsverein ausgezeichnet. Ines Nemec erhielt die Ehrung für zehn, Jannik Sprich für 15 und Mira Hug für 20 aktive Jahre unter dem Zeichen des Roten Kreuzes, weshalb sie sich auch über die Ehrennadel des Landesverbandes in Bronze freuen durfte. Und auf 25 aktive Jahre ist Elfriede Dietsche stolz, die zur Ehrung durch den Verein auch mit der silbernen Ehrennadel des Landesverbandes bedacht wurde.

Schließlich strichen Thoma, Kummerer und Kaiser noch Lob von ganz oben ein: DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt drückte auf Urkunden ihren Dank aus für „außerordentliches Engagement im Rahmen der Covid-19-Pandemie.“

DRK-Ortsverein Zell

Vorsitzender: Johannes Thoma E-Mail: vorstand.drkzell@­gmail.com

Internet: www.drk-loerrach.de/kontakt/kontakt/ortsvereine/zell-im-wiesental