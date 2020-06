Zell im Wiesental In früher Jugend Verbundenheitzu Gott und zur Kirche verspürt

Zuletzt war Francesco Durante als Diakon in der Seelsorgeeinheit „Allerheiligen“ in Karlsruhe tätig. Seine Weihe zum „Dieneramt Gottes“ hat der angehende Neupriester im Juni 2019 von Erzbischof Stephan Burger in der Stadtkirche St. Stephan in Karlsruhe empfangen.

Erste Eindrücke waren positiv

Die ersten Eindrücke bei seiner Ankunft in Zell, so berichtet Francesco Durante, der in Italien geboren und aufgewachsen ist, hätten ihn durchweg angenehm überrascht. Vor allem die Gegend und die wunderschöne Natur rund um die Schwanenstadt erweckten eine positive Einstellung bei ihm. Nun freue er sich auf die vor ihm liegende Arbeit mit den Menschen, sagte er.

Bereits in früher Jugend verspürte Francesco Durante, der in Palermo aufwuchs und dort auch sein Theologie-Studium begann, eine besondere Verbundenheit mit der Kirche und mit Gott. Der Wunsch, Priester zu werden, sei in ihm schon als Schüler gereift, und das zu einer Zeit, als er noch das Gymnasium in seiner Heimatstadt Palermo besuchte. Mit seinem Studium in Sizilien, das er später in Rom fortsetzte und dort auch abschloss, erwarb er gleichzeitig ein Diplom in Dogmatischer Theologie. Anschließend ging Francesco Durante nach Heidelberg, wo er einen weiteren Master-Studiengang im Fach ökumenische Theologie belegte. Die Vorbereitung auf seine Weihe als Diakon erfolgte im Priesterseminar „Collegium Borromaeum“ in Freiburg.

Im Oktober kommt Martin Schlick

Die ersten pastoralen Erfahrungen als künftiger Neupriester konnte der 32-Jährige, der übrigens fließend Deutsch spricht, während seiner Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit in Freiburg Nord sammeln.

Die Vertretung in Zell, besonders nach dem Weggang von Pfarrer Frank Malzacher nach dem 19. Juli, ist für Francesco Durante nicht nur eine durchaus bedeutungsvolle Herausforderung. Durante sieht darin einen wichtigen Dienst für Gott und für die ihm anvertrauten Menschen. Dabei ist er neben den Wort-Gottesdiensten zusammen mit den Gemeindemitgliedern auch für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen in der Seelsorgeeinheit Zell/Atzenbach/Häg zuständig. Wohnen wird Francesco Durante in dieser Zeit im Pfarrhaus in Zell. Ab Oktober 2020 wird Martin Schlick, derzeit noch Pfarrer in Sinzheim-Hügelheim und Dekan des Dekanats Baden-Baden, offiziell die Seelsorgeeinheit Zell/Atzenbach und Häg übernehmen.