Zell im Wiesental In neuen Händen

Zell (mrue). Am 1. Oktober gibt es bei der Gartengestaltung Rümmele in Zell (Freiatzenbacherstraße 15) einen Wechsel. Der Inhaber Klemens Rümmele übergibt sein Geschäft aus gesundheitlichen Gründen an Robin Zimmermann, der der neuen Firma Gartengestaltung Rümmele als Geschäftsführer vorsteht. Robin Zimmermann ist mit der Branche und den Angeboten der Firma bestens vertraut und wird sich auch schnell in seinen neuen Aufgaben einfinden, heißt es seitens der Verantwortlichen. Beratend steht ihm Klemens Rümmele mit seiner langjährigen Erfahrung noch zur Seite, was Robin Zimmermann begrüßt, heißt es weiter. Alle acht Mitarbeiter werden in der Firma weiterbeschäftigt, und stehen den Kunden in gewohnter Weise mit ihrer Erfahrung zur Verfügung. Im Rahmen eines Gesprächs mit unserer Zeitung bedankte sich Klemens Rümmele bei allen Kunden für die gute Zusammenarbeit und hofft, dass diese weiterhin seinem Nachfolger ihr Vertrauen schenken. Die Firma Gartengestaltung Rümmele bietet neben Steinarbeiten aller Art, der Pflege von Dauer- und Wechselbepflanzungen auch Großbaumpflege- und Rodungen, die Neu- und Umgestaltung von Außenanlagen sowie Grabpflege an.