Zell im Wiesental Infos, Praxisbeispiele und Workshops

Nicht nur die Familien der jetzigen Viertklässler, sondern alle, die sich für das Schulleben an der Morz interessieren, wurden zu informativen Rundgängen durch die Schulgebäude willkommen geheißen. Wegen der Baustelle am Schulzentrum freilich in etwas sparsamerer Variante. „Wir zeigen, wie Schulleben und Baustelle störungsfrei nebeneinander laufen können“, hatte die Schulleitung den abgesicherten Modus begründet, in dem das System zwangsläufig gestartet werden musste.

Und was soll man sagen: Es hat prima geklappt. Vor allem die praktischen Vorführungen und Workshops lockten jede Menge Gäste an. Es wurde gehämmert, gedrechselt, gefeilt und gebohrt, an Mathe, Chemie oder Fremdsprachen geschnuppert und das kulinarische Angebot der Klasse 7b genossen, mit dessen Erlös eine Klassenfahrt mitfinanziert werden wird.