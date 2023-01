Zell im Wiesental Jugend im Verein hoch angesehen

Jugendorchester

Besonders erfolgreich war im vergangenen Jahr auch das Jugendorchester „Game of Tones“ mit dem Dirigenten Ralf Klauser an der Spitze. 26 junge Musiker freuten sich nach langer Pause auf ihren ersten Auftritt am „Sommerfest der Stadtmusik“ auf dem Rathausplatz.

Glanzpunkt des Jugendorchesters war das „Konzert im Advent“ in St. Fridolin. „Wir waren baff, wie gut das Konzert besucht war und von den stehenden Ovationen am Ende des Konzertes emotional berührt“, so Ralf Klauser in seinem Rückblick.

Dirigentenrückblick

Stadtkapellmeister Markus Götz freute sich über das vielseitige und anspruchsvolle „Chilbi-Konzert“. „Die Arbeit in Zell macht mir Spaß, und ich freue mich auf ein erfolgreiches musikalisches neues Jahr“, so Dirigent Götz in seinem Resümee.

Ehrungen

Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Stadtmusik Zell wurden Sabine Rudiger und Raimund Götz geehrt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden David Herden, Sophie Engler, Elena Schöne und Tobias Kutruff geehrt.

Finanzen

Alexander Kaiser fasste die Finanzen des Vereins zusammen: „Wir verfügen trotz eines kleinen Minusbetrages, bedingt durch das ausgefallene Frühjahrskonzert, über eine stabile Kassenlage.“

Grußworte

Bürgermeister Peter Palme, Präsident der Stadtmusik Zell, merkte an, dass der Musikverein einen wichtigen Beitrag zur Städtepartnerschaft mit Embrun leiste und großen Anteil an den Jubiläumsfeierlichkeiten im Herbst hatte. „Die Stadtmusik kann weiterhin mit der Unterstützung der Stadt rechnen“, versicherte Palme.

Giuseppe Gazzana (Feuerwehr Zell) sagte, die Feuerwehr werde auch weiterhin bei Veranstaltungen mithelfen. Weitere Grußworte überbrachten Fasnachts-Präsident Peter Mauthe sowie Vera Neu, die Vorsitzende des Vereinsparlaments. Zum Ende der Versammlung erklang im Kubus der Stadt der Marsch „Hoch Badnerland“.

Weitere Informationen:

Die Stadtmusik Zell hat aktuell 44 aktive Musiker. Dirigent ist seit 2015 Stadtkapellmeister Markus Götz, der als Komponist für Blasorchester bereits mehrere Preise gewann. Die gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins sind Daniel Kummerer, Philipp Kaiser und Karl Martin Welte.

Das Jugendorchester „Game of Tones“ wurde 2016 von Markus Götz gegründet und steht unter der musikalischen Leitung von Ralf Klauser.

Weitere Infos zum Verein unter www.stadtmusik-zell.de