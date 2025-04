Zell im Wiesental: Käsern: Landwirt denkt wegen Windrädern über Aufgabe nach

Wie lange noch? Wie viele Windräder könnten sich demnächst hinter dem Weiler drehen? Das sind Fragen, die er sich stellt.

Windräder werden sichtbar und hörbar sein

Die Ungewissheit nagt an den Nerven des Landwirts, der den Hof mit seinem Vater 1984 mit eigenen Händen gebaut hat. Heute sagt Stefan Fritz unmissverständlich: „Wenn wir gewusst hätten, was am Zeller Blauen geplant ist, hätten wir damals keinen Cent investiert.“ Diesen Satz hat Fritz auch der Leiterin des Bauordnungsamtes Lörrach gesagt, die vor drei Wochen in Käsern vor Ort war, um zu sehen, wo Schlafräume und Wohnzimmer im Gebäude liegen. Es sei um die Schallemissionen gegangen, berichtet der Käserner.