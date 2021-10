Zell im Wiesental Kampf gegen die Zigarettenkippen

Deshalb hat der Bürgerverein damit begonnen, mit Zeller Gewerbetreibenden, Gaststätten und Industriebetrieben Gespräche zu führen. Für diese besteht die Möglichkeit, an dieser Sammelaktion teilzunehmen, indem sie beispielsweise für Mitarbeiter oder Gäste geeignete Behälter zur Verfügung stellen, in denen Zigarettenkippen zur Wiederverwertung gesammelt werden können. Diese kleineren Gebinde können dann in einen speziellen größeren Sammelbehälter entleert werden, der bereits am Werkhof aufgestellt und rund um die Uhr zugänglich ist.

Die ersten Gewerbebetriebe, Einzelhändler und Gaststätten haben bereits zugesagt, dass sie an dieser Aktion teilnehmen und Sammelbehälter aufstellen. Für die Gastronomie gibt es auch Behälter, die direkt auf den Tischen, ähnlich wie Aschenbecher, aufgestellt werden können. Selbst für den „privaten“ Raucher gibt es geeignete Möglichkeiten, Zigarettenkippen umweltfreundlich und geruchsfrei daheim zu sammeln.

Alle Behälter, vom kleinen Sammelbehälter für die Hosentasche oder für das Auto bis hin zum 60-Liter-Sammeleimer, können demnächst über den Bürgerverein bezogen werden. Manfred Schmittel, beim Bürgerverein verantwortlich für diese Aktion, betont, dass die kleineren Behältnisse für Privatpersonen in verschiedenen Geschäften in Zell in wenigen Wochen angeboten werden. Auch für Vereine und Veranstaltungen bietet der Bürgerverein Lösungen an.

Der Bürgerverein arbeitet bei dieser Maßnahme mit dem Verein Toba-Cycle zusammen. Dieser gemeinnützige Verein mit Sitz in Köln liefert die gesamte Infrastruktur und kümmert sich um das Recycling der Zigarettenkippen. Der Initiator dieses Wertstoffsammelsystems, Mario Merella, ist zur Aufstellung der ersten Sammelbehälter extra von Köln nach Zell angereist. In einigen Städten, hauptsächlich im nördlichen Teil der Bundesrepublik bis hin zur Insel Norderney, wird dieses Sammelsystem schon praktiziert. In Baden-Württemberg gibt es bislang kaum Städte und Gemeinden, die mit Toba-Cycle zusammenarbeiten. Zell ist die erste Stadt im weiteren Umfeld in Südwestdeutschland, die jetzt auf diese Weise den Zigarettenkippen den Kampf angesagt hat.

Weitere Informationen zu Toba-Cycle unter www.tobacycle.de.