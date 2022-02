Zell im Wiesental Kein anderer Platz fürs Schützenhaus

Demzufolge, so der SPD-Fraktionssprecher, müsse zunächst über eine Bestandsgarantie für das Schützenhaus entschieden werden, was sinnvollerweise im Technischen Ausschuss und nicht in einer erst zu gründenden Arbeitsgruppe passieren sollte. Die CDU teile diese Einschätzung vollumfänglich, merkte deren Sprecher Matthias Kiefer an.

Für das Bürgerforum verteidigten Jannik Sprich und Bernhard Klauser ihren Ansatz. Neben der sinnvollen Nutzung des Ausschussinstruments könne auch die Arbeitsgruppe dazu dienen, die Gesamtthematik voranzutreiben.

Bürgermeister Peter Palme legte dar, dass es – nach der Abarbeitung von Altlasten – in der Verwaltung jetzt wieder Kapazitäten gebe, größere Themen wie das Baugebiet Leisenberg II anzugehen. Klar sei jedenfalls, dass es in Zell keinen alternativen Platz für ein Schützenhaus gebe.

Am Ende formulierte die SPD-Fraktion einen Antrag, der einhellige Zustimmung im Ratsrund fand. Laut diesem sollen Vertreter des Schützenvereins in eine Sitzung des Technischen Ausschusses eingeladen werden, um zu besprechen, unter welchen Bedingungen das Schützenhaus erhalten werden kann. In derselben Sitzung soll auch über das Baugebiet Leisenberg II gesprochen werden.