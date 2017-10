Zell im Wiesental Kein Mensch darf für ein T-Shirt sterben

Zell (hf). Am vergangenen Mittwoch führte Cabanja Zell im Pfarrhaus der Stadt den Film „Todschick – Die Schattenseite der Mode“ der Filmemacherin Inge Altemeier vor. Die Filmemacherin war bei der Vorführung anwesend und stellte sich nachher den Fragen der Zuschauer und lud zur Diskussion ein.

In ihrem Film behandelt Inge Altemeier ihre Recherchen zu der Frage, was von der Selbstverpflichtung internationaler und deutscher Unternehmen und Warenhausketten zu halten ist, es werde für faire und saubere Produktionsbedingungen gesorgt. Anhand der Produktionsbedingungen in Bangladesh zeichnet der Film ein erschütterndes Bild. Warenhausketten schrieben ihren Produzenten zwar Standards für Sicherheit in Gebäuden und Produktionsanlagen vor, entzögen sich aber ihren Verpflichtungen, sich an den Kosten für die erforderlichen Maßnahmen zu beteiligen, hieß es in dem Film.

So könne es immer wieder zu Katastrophen kommen, wie im Rana Plaza, wo 1200 Menschen bei einem Großbrand ums Leben kamen.

In Frankreich wurde inzwischen ein Gesetz verabschiedet, nach dem international tätige Konzerne für die Einhaltung der Grundrechte entlang der gesamten Lieferkette haften.

Dagegen setze Deutschland weiter auf Selbstverpflichtungen der Unternehmen, Siegel und Zertifikate. Aber diese Selbstverpflichtung, mit der viele Unternehmen werben, würden in der Praxis nicht eingehalten, hieß es in dem Film.

„Kein Mensch darf für ein billiges T-Shirt sterben, kein Totschlag für billige Jeans“, lautete dann auch der eindringliche Appell der Filmemacherin bei der Filmvorführung. Den Einwand aus dem Publikum, die Verbraucher seien letztendlich verantwortlich, und sie sollten beim Einkauf auf den Kauf einwandfreier Produkte achten, wollte Inge Altemeier nicht gelten lassen.

„Warum soll ich als Käuferin die Verantwortung tragen, wenn Labels und Qualitäts-Siegel nicht verlässlich sind?“, fragte sie zurück und verlangte eindeutige rechtliche Vorschriften, die von der Justiz überprüft und wenn notwendig auch sanktioniert werden können.

Inge Altemeier machte auch darauf aufmerksam, dass selbst in Frankreich die gesetzlichen Regelungen sich nur auf Gebäudesicherheit und Sicherheit der Produktionsbedingungen beziehen. Das Verbot von Kinderarbeit oder die Regelung der fairen Bezahlung der Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen (Mindestlohn) sei nirgends geregelt. „Hier bleibt noch sehr viel zu tun“, ergänzte Inge Altemeier.