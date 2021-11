Zell im Wiesental Kindergarten: Eltern müssen bald mehr berappen

Anders sieht es bei den Kleinkindern aus: Mit 410 Euro Monatsgebühr bewegt sich Zell hier in etwa auf dem Niveau von Schönau (425 Euro) und deutlich über dem Hausener Satz (337 Euro). Und da es bei den Minis in Zell keinen Rabatt fürs zweite Kind gibt, liegt die Schwanenstadt in dieser Kinderkosten-Kategorie sogar an der Spitze – mit 410 Euro gegenüber 315 Euro in Schönau und 279 in Hausen.