Zell im Wiesental Kippen nicht einfach wegschnippen

„Der Clou unserer Aktion ist, dass die gesammelten Kippen restlos, also mit den Giftstoffen, mit Asche, Tabak und Papierresten verwertet werden“, sagte Manfred Schmittel. Das Material werde aufgearbeitet und bei der Extrusion von Kunststoffgranulat verarbeitet. Und dieses Granulat sei der Grundstoff zur Herstellung von Kunststoffen, betonte Schmittel. Einzige Voraussetzung für diese Art von Recycling: „Die Kippen müssen frei von anderem Abfall und trocken sein.“

Dazu sollen nun die Sammelbehälter und nicht zuletzt auch die kleinen Döschen des Vereins „Tobacyle“ beitragen, die Raucher bequem in Hosen- und Handtaschen oder im Auto mitführen können und die im Schmidt`s Markt, in der Bäckerei Gutmann, im Cabanja-Weltladen und in dem Räumlichkeiten des Zeller Bergland Tourismus erhältlich sind.

Das überaus aktive „Sammler-Quartett“ Michael Gehri, Manfred Schmittel, Uli Merkle und Andreas Müller wies im Pressegespräch am Freitag vor dem Markt erfreut darauf hin, dass die Restaurants, Bars und Kneipen der Stadt ins Boot eingestiegen seien und wie einige Betriebe auch in ihren Außenbereichen, in Raucherkneipen sogar an den Tischen und Theken, Sammelbehälter anbringen werden.

Geplant sei zudem, diese Behälter in der Stadthalle sowie in Gemeindehallen und Bürgerzentren zu installieren, sagte Uli Merkle und bot an, dass sich Vereine und andere Veranstalter von Festen, Versammlungen und Feiern beim Bürgerverein über sämtliche Möglichkeiten zum Sammeln der Kippen informieren können. Schließlich habe der Bürgerverein die Aktion „für die ganze Stadt initiiert, organisiert und finanziert“ und betreue sie auch künftig.

Weitere Informationen sind auf www.bv-zell.de, www.tobacycle.de, www.facebook.com/tobacycle/videos, www.zdf.de/nachrichten/politik/klimakrise-kipppunkt-100.html oder www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/gutzuwissen/zigarettenkippen-106.html zu finden.